קטסטרופה: פריז בוערת ובית כנסת חולל | סערת ינון מגל והקוף

מבזקים נוספים
החקירה הסתיימה
לאחר שעות ארוכות: הסתיימה חקירתו של ח״כ יצחק קרויזר בלהב 433 בחשד לתקיפת שוטרים במהלך התקרית במצפה יריחו.
בן גביר: לשכת נתניהו התחייבה לאיחוד האירופי להדיח אותי מהממשלה הבאה
שר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר טען כי לשכת ראש הממשלה התחייבה למדינות באיחוד האירופי שהוא לא יהיה חלק מהממשלה הבאה. הליכוד הגיב: "בן גביר ממשיך בספינים פוליטיים שקריים וירי בתוך הנגמ״ש".כיכר השבת
איזנקוט לטראמפ: מעריך אותך, אבל אזרחי ישראל יחליטו
גדי איזנקוט השיב לקרן מרציאנו כי יש לו הערכה רבה לנשיא טראמפ, אך רק אזרחי ישראל יחליטו על עתידה של המדינה.כיכר השבת
ילד בן 11 נפגע מאופנוע בבת ים
ילד הולך רגל בן 11 נפגע מאופנוע ברחוב בן גוריון בבת ים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי במקום, מצבו מוגדר קל. רוכב האופנוע, בן 52, נפצע אף הוא באורח קל.קובי רוזן
הממשלה אישרה תכנית לאומית לחיזוק המחקר הרפואי בישראל
ממשלת ישראל אישרה את הצעת משרד הבריאות להרחבת פעילות המחקר והניסויים הקליניים במדינה. התכנית כוללת פישוט הליכים בירוקרטיים, ביזור סמכויות והקמת מנגנון להכרה הדדית באישורים בין ועדות הלסינקי בבתי החולים. המהלך צפוי לקצר את זמני ההמתנה לאישורי מחקרים ולהנגיש טכנולוגיות רפואיות חדשניות למטופלים מוקדם יותר. התכנית נועדה גם לחזק את מעמדה של ישראל בעולם ולמשוך השקעות מחברות פארמה וביוטכנולוגיה בינלאומיות.יוסי נכטיגל
מטיל פצצה: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מודיע על תמיכה מוחלטת בנתניהו - והאיום המרומז ששיגר
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע היום כי הוא תומך באופן מלא בבנימין נתניהו לראשות הממשלה | בפנייה ל"עם ישראל הגדול", אמר טראמפ כי אם ביבי לא ייבחר ייתכן שהוא יבחר שלא לתקוף באיראן לבד | ההודעה המלאה והדרמטית של טראמפ - שבוע לפני הבחירות בישראל (חדשות)ישראל גראדווהל
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
הרמטכ"ל הורה על עוצר יציאות בצה"ל ביום הבחירות
הרמטכ"ל החליט על עוצר יציאות בצה"ל ביום הבחירות, מחשש להסלמה בגזרות. כך דיווח ניר דבורי.כיכר השבת