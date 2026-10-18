שני סקרים דרמטיים קובעים: וינטר צולל הרחק מתחת לאחוז החסימה

בריאיון שהעניק טראמפ לחדשות 12 זמן קצר לאחר הבעת התמיכה הפומבית שלו בנתניהו התבטא: "תמיד התכוונתי להביע תמיכה בביבי" | הנשיא התייחס גם לאפשרות אם יוכל לעבוד עם ראש ממשלה אחר (בעולם)

אריה רוזן