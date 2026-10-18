שני סקרים דרמטיים קובעים: וינטר צולל הרחק מתחת לאחוז החסימה

מבזקים נוספים
7 נפגעים בתאונת דרכים ברהט - 2 במצב בינוני
שבעה נפגעים בגילאים שונים נפצעו בתאונת דרכים עם מעורבות שני רכבים באיזור התעשייה ברהט. שניים מהם נפצעו באורח בינוני וחמישה קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה, ואחד הפצועים הבינוניים פונה לבית החולים.קובי רוזן
אחרי התמיכה בנתניהו: טראמפ נשאל אם יעבוד עם מועמד אחר - כך הוא הגיב
בריאיון שהעניק טראמפ לחדשות 12 זמן קצר לאחר הבעת התמיכה הפומבית שלו בנתניהו התבטא: "תמיד התכוונתי להביע תמיכה בביבי" | הנשיא התייחס גם לאפשרות אם יוכל לעבוד עם ראש ממשלה אחר (בעולם)אריה רוזן
מחבישת הקאלפיק ועד להנחת תפילין; שמחת בר המצווה לנכד האדמו"רים מויז'ניץ ופרמישלאן
ברוב פאר והדר נערכה בהיכל בית המדרש הגדול ויז׳ניץ שמחת הבר מצווה ומעמד הנחת התפילין וחבישת הקאלפיק לנכד האדמו״רים מויז׳ניץ ופרמישלאן, הבחור בר המצווה משה יהושע רוזנבוים ני״ו, בן הרה״ג רבי דוד רוזנבוים, בהשתתפות קהל החסידים ובני המשפחה הרוממה (חסידים)חיים רוזנבוים
צה"ל יערוך תרגיל צבאי במרחב חיפה החל ממחר
תרגיל צבאי ייערך החל ממחר (יום ב') בשעות הבוקר באזור חיפה ויסתיים ביום שלישי בשעות הערב. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי שיט. התושבים ישמעו קולות ירי והדי פיצוצים באזור.ב. ניסני
סקר ערוץ 15: 57 מנדטים לקואליציה מול 49 לאופוזיציה
סקר חדש של ערוץ 15 מעניק לקואליציה 57 מנדטים מול 49 לאופוזיציה. לפי הסקר, מפלגות וינטר וזליכה לא עוברות את אחוז החסימה.כיכר השבת
נער בן 12 נפצע בינוני בתאונת קורקינט סמוך למחלף בית רימון
נער בן 12 נפצע במהלך רכיבה על קורקינט סמוך למחלף בית רימון במרחב גלבוע. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו למרכז הרפואי פוריה במצב בינוני, עם חבלת ראש. האירוע אירע בשעה 17:14.קובי רוזן
נתניהו מנהל מגעים עם יו"ר החרדים החדשים מוטי לייטנר לפרישה
ראש הממשלה נתניהו מנהל מגעים עם יו"ר מפלגת החרדים החדשים מוטי לייטנר בנושא פרישה. לייטנר מסרב להתחייב לתפקיד שר בממשלה הבאה או לשיריון בבחירות הבאות, אך יש התקדמות בשיחות. מהמפלגה נמסר: "אנחנו ממשיכים עד הסוף".כיכר השבת
רוכב אופנוע בן 21 נפגע מרכב בכביש 40 ופונה במצב בינוני
צעיר בן 21 נפגע מרכב בעת שרכב על אופנוע בכביש 40 סמוך למחלף ירקון בשעה 18:36. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני, עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן