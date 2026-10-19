מבזקים נוספים
"בישל את הדיסה של עצמו": עקיצת הענק של שר החוץ האיראני למקרון
בעקבות גל המהומות בצרפת, שר החוץ של איראן, סייד עבאס עראקצ'י, שיגר עקיצה לנשיא הצרפתי | כשהוא מנצל חשיפת הודעה של טראמפ ותמונות של אלפי עצורים בפריז, עראקצ'י קורא למקרון "להקשיב לעתיד של צרפת" ומאשים אותו בצביעות ובגרימת מלחמה (בעולם)כיכר השבת
צה"ל חיסל ראש חוליה ושני מחבלי חמאס בצפון רצועת עזה
צה"ל חיסל במהלך סוף השבוע שלושה מחבלי חמאס בצפון הרצועה. במרחב דארג' תופאח חוסלו עבדאללה מוחמד חמיס ג'אבר, שסייע ליצירת אמצעי לחימה והיווה גורם משמעותי במטה הייצור של חמאס, ומאגד אחמד מוצטפא צבאג, ראש חוליה בזרוע הצבאית. במרחב ג'אבליה חוסל עאמר בשיר מוחמד חוראני, מחבל בגדוד ההנדסה. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום היכולות הצבאיות של הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.ב. ניסני
הבגידה המוחלטת: הרעיון שפוטין הציע לטראמפ - ומעורר אימה בקייב
על פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", נשיא רוסיה העביר הצעה חריגה לטראמפ בניסיון לקדם הסכם שיסיים את המלחמה בתנאים הנוחים למוסקבה | במקביל, הקשרים המתהדקים בין טראמפ לפוטין וההקלות בסנקציות על רוסיה מעוררים בקייב חשש כבד: בעלת בריתה המרכזית של אוקראינה עלולה להגיע להבנות עם הקרמלין - על חשבונה (בעולם)כיכר השבת
״שומר מרחק, שלא תגנוב לי את הארנק״: הדיבייט המלוכלך על נשיאות ברזיל
שבוע לפני ההכרעה בקלפי, נשיא ברזיל והסנאטור מהימין החליפו עקיצות אישיות, האשמות בשחיתות ועימותים על הפשיעה והכלכלה (חדשות בעולם)דני שפיץ
חרך את הרשת: התרברב עם מצלמה ששדד בפרעות - המשטרה הגיעה לאסוף אותו
תיעוד יוצא דופן שמתפשט ברשתות החברתיות מציג צעיר צרפתי ששדד חנות במהלך הפרעות - ונענש מיד | העבריין הציג לראווה את השלל שלו מן הביזה - מצלמה מקצועית אותה הוא הציע לצלמים בשידור לייב, אך כעבור דקות הוא כבר תיעד את מעצרו על ידי המשטרה (בעולם)ישראל גראדווהל
הרוג בקריסת מבנה שהותקף בעזה בעקבות גשמים
עזתי בן 35 נהרג בקריסה חלקית של מבנה שהותקף במהלך המלחמה במערב העיר עזה, ליד בית החולים שפאא'. הקריסה אירעה בעקבות גשמים כבדים שירדו ברצועה בשעות האחרונות. בעזה מצב כוננות בשל חשש לקריסת מבנים נוספים שנפגעו במהלך הלחימה.קובי אטינגר
מקרון מייחס את המהומות בצרפת למחירי הדלק בעקבות המלחמה באיראן
הנשיא הצרפתי עמנואל מקרון נאם לאומה בעקבות "מחאת התיכוניסטים" וטען כי מחירי הדלק הגבוהים עקב המלחמה באיראן הם הסיבה למהומות. "כולנו חשים כעס הערב. אנחנו חשים גם בושה לנוכח המראות הקשים וההרס שהתחוללו ברחובותינו. מי שבזזו חייבים לתת את הדין על מעשיהם" אמר. בפריז נראה קו רקיע אפוף עשן בעקבות המהומות.קובי אטינגר
פריז: פורעים השחיתו מקדונלדס אך דילגו על רשת חלאל סמוכה
בשדרות סן דני בפריז הושחת סניף מקדונלדס במהומות, אך סניף סמוך של "מאסטר פולט" - רשת עוף גריל חלאל המכוונת לקהל המוסלמי - נשאר שלם וללא פגע. הפורעים הניפו דגלים פלסטיניים במהלך ההפגנות.קובי אטינגר