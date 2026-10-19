שני צעירים נפצעו בינוני בתאונת קורקינט בבית שמש

בזמן שבארה"ב ממהרים פעם אחר פעם להטיף מוסר ולשגר מחאות נגד נציגים ורבנים בארץ ישראל על פגישות פוליטיות, תיעוד מקומם ממונסי חושף מציאות שבה העסקנים והשליחים של אותם גורמים בדיוק חוגגים בלחיים ובאירוע בחירות ראוותני עם התובעת הכללית • וגם, השאלות ההלכתיות הקשות על הרמת כוסית עם גויים (חרדים)

שאול כהנא