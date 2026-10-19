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תקיפות בסוף השבוע

צה"ל חיסל ראש חוליה ושני מחבלים מהזרוע הצבאית של חמאס

שלושה מחבלים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, בהם ראש חוליה, חוסלו בסוף השבוע על-ידי צה"ל בתקיפות בעזה | השלושה קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל (צבא)

בנ
ב. ניסני
כיכר השבת |
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המחבלים שחוסלו (צילום: דובר צה"ל)

תקף במהלך סוף השבוע, במרחב דארג' תופאח שבצפון רצועת עזה וחיסל את עבדאללה מוחמד חמיס ג'אבר, מחבל בזרוע הצבאית של .

במסגרת תפקידו, ג'אבר סייע ליצירת אמצעי לחימה שונים, היווה גורם משמעותי בתפקוד מטה הייצור של חמאס ולקח חלק בתהליכי השיקום והפיתוח שלו.

בתקיפות נוספות במהלך סוף השבוע ב, צה"ל חיסל במרחב דארג' תופאח את המחבל מאגד אחמד מוצטפא צבאג, ראש חוליה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ובמרחב ג'אבליה את המחבל עאמר בשיר מוחמד חוראני, מחבל בגדוד ההנדסה של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

בעת האחרונה, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום היכולות הצבאיות של הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו מהאוויר להסרת האיום.
צה"לחמאסרצועת עזהחיסול מחבלים

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