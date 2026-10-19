שר החוץ האיראני תקף את מקרון: "הבאת את זה על עצמך"

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מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
"אל תנסו אותנו, המכה תהיה קשה": ראש הממשלה בבסיס חיל האוויר
בנימין נתניהו ביקר בבסיס חיל האוויר, בחן את הכשירות המבצעית ושיגר מסר הרתעה חריף לאויבי ישראל. הדגיש כי חיל האוויר ערוך להכות בעוצמה בכל גזרה (צבא)כיכר השבת
כתבי אישום נגד "כנופיית בנמו" בגין השתלטות על ענף המשלוחים בקריית גת
הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד חמישה תושבי קריית גת, בהם האחים שי ומיכאל בנמו שעמדו בראש קבוצה עבריינית שהשתלטה על ענף משלוחי המזון בעיר באמצעות סחיטה ואיומים. על פי כתבי האישום, החל משנת 2016 הטילו חברי הקבוצה אימה על בעלי עסקים ושליחים, כפו עליהם את מרותם ומנעו תחרות בענף. בעלי עסקים נאלצו לוותר על פרנסתם או לשלם אלפי שקלים מדי חודש כדי להמשיך לפעול.קובי אטינגר
כתב אישום נגד 5 חשודים בסחיטת בעלי עסקים בתחום משלוחי המזון
הוגש כתב אישום נגד 5 חשודים בעבירות של קשירת קשר, סחיטה באיומים ושוד. לאחים שי ומיכאל בנמו מיוחסות עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, סחיטה באיומים, איומים, היזק בזדון וקבלת דבר במרמה. לאורן דהן מיוחסות עבירות של קשירת קשר, סחיטה באיומים וקבלת דבר במרמה. לאביאל מרציאנו ולמימון אטדגי מיוחסות גם עבירות של שוד בנסיבות מחמירות, ניסיון לחבלה חמורה, הדחה בחקירה ושיבוש הליכי חקירה. הפרשה נחקרה על ידי ימ"ר לכיש והמשמר הלאומי, תוך הפעלת סוכנים סמויים שהציגו עצמם כשליחים ובעלי עסק בתחום משלוחי המזון.קובי אטינגר
אצבע של ילד בן 8 נקטעה מטריקת דלת כבדה בחיידר
ילד בן 8 נפצע קשה במוסד חינוכי בבני ברק לאחר שדלת כבדה נטרקה על ידו והאצבע נקטעה במלואה | צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני והילד פונה לבית החולים (חרדים)קובי רוזן
השליכו חבר לנהר בשביל בקבוק: התגובה המפתיעה של ענקית המשקאות
שלושה נערים מקזחסטן תועדו כשהם מחזיקים את חברם ברגליו ומשתלשלים איתו מעל נהר כדי להוציא בקבוק שנפל למים | הסרטון התפשט במהירות, וחברת המשקאות החליטה להתערב (חדשות בעולם)דני שפיץ
השוטרים נחרדו: תשעה ילדים הוחזקו בכלובים ועברו התעללות קשה
תשעה ילדים בני שנה עד 13 חולצו מבית בארצות הברית, לאחר שעל פי החשד הוחזקו במקום בתנאים מזעזעים | שני מבוגרים נעצרו (בעולם)אריה רוזן
כשבוע לאחר השריפה: חשד לדליפת חומר מסוכן במפעל אינטל בקריית גת
עובדי מפעל אינטל בקריית גת דיווחו על דליפה חשודה • צוותי כבאות והצלה ויחידות חומ"ס מבצעים ניטור ודיגום | אין סכנה לתושבים (בארץ)קובי רוזן