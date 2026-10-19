שר החוץ האיראני תקף את מקרון: "הבאת את זה על עצמך"

הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד חמישה תושבי קריית גת, בהם האחים שי ומיכאל בנמו שעמדו בראש קבוצה עבריינית שהשתלטה על ענף משלוחי המזון בעיר באמצעות סחיטה ואיומים. על פי כתבי האישום, החל משנת 2016 הטילו חברי הקבוצה אימה על בעלי עסקים ושליחים, כפו עליהם את מרותם ומנעו תחרות בענף. בעלי עסקים נאלצו לוותר על פרנסתם או לשלם אלפי שקלים מדי חודש כדי להמשיך לפעול.

קובי אטינגר