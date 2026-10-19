מקורות דיפלומטיים אמריקאים חשפו לאתר החדשות 'ארם ניוז' כי הנשיא דונלד טראמפ מקיים התייעצויות עם יועציו הבכירים ופקידים במשרד ההגנה ובסוכנות הביון המרכזית בנוגע לאפשרות לבצע תקיפות צבאיות נגד האי חארג' האיראני.

האי, המהווה את עורק התחבורה הראשי לייצוא הנפט של איראן, עשוי להפוך ליעד מרכזי בניסיון לאלץ את טהרן לעשות ויתורים במשא ומתן. על פי הדיווחים, ההתייעצויות בממשל האמריקאי מתמקדות במידה שבה פגיעה במתקני אנרגיה חיוניים באי עלולה לשנות את חישובי ההנהגה האיראנית. המקורות מסרו כי וושינגטון בוחנת האם מהלך כזה יוכל לדחוף את איראן לנטוש את תנאיה המוקדמים ולקבל משא ומתן העומד בדרישות ארה"ב, במיוחד בנוגע לתוכנית הגרעין ולפתיחה מחדש של מיצרי הורמוז. האפשרויות הנשקלות כוללות תקיפות ממוקדות על תשתיות נפט בחארג', בהן מיכלי נפט, צינורות ומתקני טעינה, כמו גם מתקנים צבאיים באי או באתרים איראניים אחרים. ההתייעצויות מגיעות בתקופה בה וושינגטון מבקשת להגביר את הלחץ הכלכלי והצבאי על טהרן, לאחר שמאמצי התיווך כשלו ולא חלה התקדמות ממשית בהצעה האיראנית המכונה "תוכנית שבעת הימים".

טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

חשיבות אסטרטגית יוצאת דופן

לאי חארג' חשיבות יוצאת דופן בחישובים האמריקאיים. האי מהווה את המרכז העיקרי לייצוא נפט גולמי איראני, כאשר כ-90% מייצוא הנפט של המדינה עובר דרך מתקניו. קיבולת האחסון שלו מוערכת בכ-30 מיליון חביות, והוא כולל רשת נרחבת של מכליות, צינורות ומקומות טעינה למכליות נפט ענקיות.

המיקום הימי האסטרטגי של האי והמים העמוקים המאפשרים לו לקלוט ספינות ענק הופכים אותו למרכז מרכזי לזרימת נפט איראני לשווקים אסייתיים, ובמיוחד לסין. דיפלומט אמריקאי המקורב לפקידים בבית הלבן מסר כי טראמפ נוטה לשקול אפשרויות הסלמה שעלולות להיות להן השפעה כפולה כלכלית וצבאית על המשטר האיראני.

על פי המקור, ההימור האמריקאי מבוסס על הכפלת השפעת הסנקציות והמצור הימי באמצעות מבצעים צבאיים נוספים המכוונים למתקני אנרגיה ואתרים צבאיים קשורים. לדבריו, הממשל האמריקאי סבור כי המשך עמידתה של טהרן בדרישותיה - ובראשן הפסקת אש בכל החזיתות, שחרור נכסים מוקפאים וסיום הלחצים הצבאיים והכלכליים לפני פתיחתם מחדש של מיצרי הורמוז - מעכבים את ההגעה להבנה באמצעות מתווכים.

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המקור ציין כי וושינגטן הודיעה לצד הקטארי כי אין בכוונתה להגיב לדרישות הכלכליות של איראן ללא ויתורים ישירים הקשורים לתוכנית הגרעין ולהבטחת חופש השיט במצרי הורמוז. על פי הדיפלומט האמריקאי, הפער בין הצדדים מציב את מאמצי התיווך בפני מבחן קשה ביותר, ומשאיר את אפשרויות ההסלמה הצבאית על השולחן.

החישובים הפוליטיים הפנימיים של טראמפ אינם מנותקים מהאפשרויות הצבאיות הנשקלות. עם התקרבות בחירות האמצע לקונגרס, המתוכננות ל-3 בנובמבר הקרוב, ובצל ירידה בשיעורי התמיכה בנשיא וגידול בלחצים על המפלגה הרפובליקנית, המקור הדיפלומטי מסר כי החשש מהפסדים אלקטורליים אפשריים דוחף את טראמפ לחפש הישג חוץ שניתן יהיה לנצל אותו פוליטית.

יצוין כי טראמפ הצהיר ב-8 באוקטובר כי אינו מתכוון לשגר תקיפות נגד איראן לפני בחירות האמצע. עם זאת, המשך הדיונים שעליהם דיווחו המקורות מצביע על כך שהאפשרויות הצבאיות ממשיכות להישקל בתוך הממשל האמריקאי, מבלי שהתקבלה החלטה סופית בנוגע לביצוע תקיפה חדשה.