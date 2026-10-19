השליכו חבר לנהר בשביל בקבוק: התגובה המפתיעה של ענקית המשקאות

מבזקים נוספים
צה"ל מכריז על עוצר יציאות ותגבור כוחות לקראת הבחירות
הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים הבוקר הערכת מצב רב-זירתית לקראת תקופת הבחירות. במסגרת ההערכה הוחלט על מספר צעדים: החלת עוצר יציאות ביחידות צה"ל החל מיום חמישי, עיבוי נוכחות מפקדים בכירים במפקדות וביחידות, תגבור פיקוד המרכז בכוחות של מפקדת חטיבת הצנחנים שתהווה חטיבה משימתית במרחב בין שומרון לבנימין, והקצאת כוחות נוספים לשאר הגזרות באוויר, בים וביבשה. הרמטכ"ל הדגיש כי משימת צה"ל היא לאפשר את קיום הבחירות במועדן ובאופן בטוח, וכי הצבא מצוי בכוננות עליונה.ב. ניסני
צה"ל יטיל עוצר יציאות מיום חמישי לקראת הבחירות
צה"ל יטיל עוצר יציאות החל מיום חמישי הקרוב, לקראת יום הבחירות.כיכר השבת
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"אל תנסו אותנו, המכה תהיה קשה": ראש הממשלה בבסיס חיל האוויר
בנימין נתניהו ביקר בבסיס חיל האוויר, בחן את הכשירות המבצעית ושיגר מסר הרתעה חריף לאויבי ישראל. הדגיש כי חיל האוויר ערוך להכות בעוצמה בכל גזרה (צבא)כיכר השבת
כתבי אישום נגד "כנופיית בנמו" בגין השתלטות על ענף המשלוחים בקריית גת
הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד חמישה תושבי קריית גת, בהם האחים שי ומיכאל בנמו שעמדו בראש קבוצה עבריינית שהשתלטה על ענף משלוחי המזון בעיר באמצעות סחיטה ואיומים. על פי כתבי האישום, החל משנת 2016 הטילו חברי הקבוצה אימה על בעלי עסקים ושליחים, כפו עליהם את מרותם ומנעו תחרות בענף. בעלי עסקים נאלצו לוותר על פרנסתם או לשלם אלפי שקלים מדי חודש כדי להמשיך לפעול.קובי אטינגר
כתב אישום נגד 5 חשודים בסחיטת בעלי עסקים בתחום משלוחי המזון
הוגש כתב אישום נגד 5 חשודים בעבירות של קשירת קשר, סחיטה באיומים ושוד. לאחים שי ומיכאל בנמו מיוחסות עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, סחיטה באיומים, איומים, היזק בזדון וקבלת דבר במרמה. לאורן דהן מיוחסות עבירות של קשירת קשר, סחיטה באיומים וקבלת דבר במרמה. לאביאל מרציאנו ולמימון אטדגי מיוחסות גם עבירות של שוד בנסיבות מחמירות, ניסיון לחבלה חמורה, הדחה בחקירה ושיבוש הליכי חקירה. הפרשה נחקרה על ידי ימ"ר לכיש והמשמר הלאומי, תוך הפעלת סוכנים סמויים שהציגו עצמם כשליחים ובעלי עסק בתחום משלוחי המזון.קובי אטינגר
אצבע של ילד בן 8 נקטעה מטריקת דלת כבדה בחיידר
ילד בן 8 נפצע קשה במוסד חינוכי בבני ברק לאחר שדלת כבדה נטרקה על ידו והאצבע נקטעה במלואה | צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני והילד פונה לבית החולים (חרדים)קובי רוזן
השוטרים נחרדו: תשעה ילדים הוחזקו בכלובים ועברו התעללות קשה
תשעה ילדים בני שנה עד 13 חולצו מבית בארצות הברית, לאחר שעל פי החשד הוחזקו במקום בתנאים מזעזעים | שני מבוגרים נעצרו (בעולם)אריה רוזן