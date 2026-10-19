אצבע של ילד בן 8 נקטעה מטריקת דלת כבדה בחיידר

הוגש כתב אישום נגד 5 חשודים בעבירות של קשירת קשר, סחיטה באיומים ושוד. לאחים שי ומיכאל בנמו מיוחסות עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, סחיטה באיומים, איומים, היזק בזדון וקבלת דבר במרמה. לאורן דהן מיוחסות עבירות של קשירת קשר, סחיטה באיומים וקבלת דבר במרמה. לאביאל מרציאנו ולמימון אטדגי מיוחסות גם עבירות של שוד בנסיבות מחמירות, ניסיון לחבלה חמורה, הדחה בחקירה ושיבוש הליכי חקירה. הפרשה נחקרה על ידי ימ"ר לכיש והמשמר הלאומי, תוך הפעלת סוכנים סמויים שהציגו עצמם כשליחים ובעלי עסק בתחום משלוחי המזון.

קובי אטינגר