אצבע של ילד בן 8 נקטעה מטריקת דלת כבדה בחיידר

מבזקים נוספים
כתב אישום נגד 5 חשודים בסחיטת בעלי עסקים בתחום משלוחי המזון
הוגש כתב אישום נגד 5 חשודים בעבירות של קשירת קשר, סחיטה באיומים ושוד. לאחים שי ומיכאל בנמו מיוחסות עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, סחיטה באיומים, איומים, היזק בזדון וקבלת דבר במרמה. לאורן דהן מיוחסות עבירות של קשירת קשר, סחיטה באיומים וקבלת דבר במרמה. לאביאל מרציאנו ולמימון אטדגי מיוחסות גם עבירות של שוד בנסיבות מחמירות, ניסיון לחבלה חמורה, הדחה בחקירה ושיבוש הליכי חקירה. הפרשה נחקרה על ידי ימ"ר לכיש והמשמר הלאומי, תוך הפעלת סוכנים סמויים שהציגו עצמם כשליחים ובעלי עסק בתחום משלוחי המזון.קובי אטינגר
השליכו חבר לנהר בשביל בקבוק: התגובה המפתיעה של ענקית המשקאות
שלושה נערים מקזחסטן תועדו כשהם מחזיקים את חברם ברגליו ומשתלשלים איתו מעל נהר כדי להוציא בקבוק שנפל למים | הסרטון התפשט במהירות, וחברת המשקאות החליטה להתערב (חדשות בעולם)דני שפיץ
השוטרים נחרדו: תשעה ילדים הוחזקו בכלובים ועברו התעללות קשה
תשעה ילדים בני שנה עד 13 חולצו מבית בארצות הברית, לאחר שעל פי החשד הוחזקו במקום בתנאים מזעזעים | שני מבוגרים נעצרו (בעולם)אריה רוזן
כשבוע לאחר השריפה: חשד לדליפת חומר מסוכן במפעל אינטל בקריית גת
עובדי מפעל אינטל בקריית גת דיווחו על דליפה חשודה • צוותי כבאות והצלה ויחידות חומ"ס מבצעים ניטור ודיגום | אין סכנה לתושבים (בארץ)קובי רוזן
12 כלי רכב גנובים נתפסו בקלקיליה, 9 חשודים נעצרו
כוחות מג"ב ואיו"ש תפסו 12 כלי רכב גנובים בקלקיליה ועצרו תשעה חשודים. הרכבים נגנבו מיישובים בשרון: גן שומרון, כפר פינס, שדות ים וגן שמואל. החקירה נמשכה מספר שבועות באמצעות יכולות מודיעיניות וטכנולוגיות. במהלך הוצאת הרכבים מקלקיליה פרצו הפרות סדר אלימות: מאות מתפרעים יידו אבנים, חסמו צירים והבעירו צמיגים. שני לוחמי מג"ב נפצעו מיידוי אבנים וקיבלו טיפול רפואי בשטח.קובי רוזן
עקיצה לאילון מאסק: המכונית המעופפת שחלפה מעל רכבי טסלה
חברת אלף אירונאוטיקס פרסמה תיעוד של מכונית מעופפת מתוצרתה חולפת מעל רכבי טסלה, בתגובה להצגת המכונית המעופפת של אילון מאסק: "ברוכים הבאים למרוץ, אנחנו כאן לבד כבר 11 שנה" (מעניין)אריה רוזן
תבעה את שופרסל על סירוב לקבל בקבוקים – קיבלה 500 שקל
בית המשפט קבע כי הרשת הפרה את חוק הפיקדון • הפיצוי שנפסק נמוך משמעותית מהמקסימום האפשרי | מה הסיבה? (צרכנות)דניאל הרץ
הקייטרינג נעלם: כך הצילו חרדים את שבת השבע-ברכות ברגע האחרון
משפחה שהגיעה ביום שישי לאולם בליקווד לקראת שבת 'שבע ברכות', גילתה כ-20 דקות בלבד לפני תפילת מנחה כי חברת הקייטרינג לא הגיעה והאולם נותר ללא מזון. כך זה הסתיים לבסוף - בהתגייסות מיוחדת של תושבים מהאזור (חרדים)נחמן שטרנהרץ