מבזקים נוספים
ביטול שטר ה-200 שקל על הפרק: "ראינו בחקירות משטרה מה קורה"
מנהל רשות המסים חוזר להצעה לבטל את שטר ה-200 שקלים • טוען כי המהלך יזרים 20-30 מיליארד שקל לשנה ויימנע העלאות מסים כבדות: "התקציב ב-2027-2028 יהיה אכזרי" (כלכלה בארץ)דניאל הרץ
כשבעלת הבית ישנה: פרץ לדירה, חיטט בתיקים, שבר כוס - וחגג עם האשראי
תושב מזרח ירושלים חתך מנעולי מסעדה בתל אביב באמצעות דיסק חשמלי וגנב אלכוהול. באירוע נוסף טיפס מעל גדר, פרץ לדירה בזמן שבעלת הבית ישנה, גנב טלפון וכרטיס אשראי - ויצא למסע קניות בעיר | צפו בתיעודים המפלילים (בארץ)קובי רוזן
הרופא מסורוקה נשבע אמונים לדאע"ש: זה העונש שנגזר עליו
ד"ר מוחמד עזאם, שעבד בבית החולים סורוקה, הורשע בחברות בארגון הטרור דאע"ש לאחר שנשבע אמונים למנהיגו והחזיק מדריכים להכנת חומרי נפץ ורעלים. בית המשפט גזר עליו 27 חודשי מאסר (משפט)משה כהן
27 חודשי מאסר לרופא מסורוקה שנשבע אמונים לדאע"ש
בית משפט השלום בבאר שבע גזר 27 חודשי מאסר בפועל על ד"ר מוחמד עזאם, רופא שעבד בבית החולים סורוקה, לאחר שהורשע בחברות בארגון הטרור דאע"ש. עזאם נשבע אמונים למנהיג דאע"ש לאחר 7 באוקטובר והחזיק מדריכים להכנת חומרי נפץ ורעלים. בית המשפט קבע כי עזאם עבר תהליך הקצנה ממושך החל מ-2014, צרך באופן שיטתי תכני תעמולה של הארגון, והחליט להצטרף לשורותיו במהלך מלחמת "חרבות ברזל". השופטת הדגישה את הפער בין תפקידו כרופא המחויב להצלת חיים לבין בחירתו להיות חבר בארגון טרור, והצורך בענישה מרתיעה. בנוסף למאסר נגזרו עליו 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 15,000 שקלים.קובי אטינגר
הרשעה במתן שוחד ליועצו של נשיא המדינה לשעבר ריבלין
בית המשפט המחוזי בחיפה הרשיע את מזיד חמדאן במתן שוחד לזאב דולינסקי, יועצו האישי והבכיר של נשיא המדינה לשעבר ראובן ריבלין. חמדאן העביר לדולינסקי לפחות 6,000 ש"ח בין השנים 2018-2020 תמורת סיוע בקידום בקשות מול גורמי ממשל ורשויות ציבוריות בתחומי תכנון ובנייה, רישיונות, אשרות כניסה ועניינים רפואיים. דולינסקי עשה שימוש בתפקידו הציבורי ובקשריו לקידום הבקשות. במסגרת הסדר טיעון הוסכם על עונש של שישה וחצי חודשי מאסר בפועל לריצוי בעבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס.קובי אטינגר
נער בן 15 נפגע קשה מרכב בחיפה
נער כבן 15 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע מרכב פרטי ברחוב דרך עכו בחיפה. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה לבית החולים רמב"ם במצב קשה ויציב. הנער סובל מחבלות ופציעות קשות. נהגת הרכב שפגעה בו נפצעה באורח קל.קובי רוזן
נתניהו: בן גביר יהיה שר בכיר בממשלה הבאה
ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לקמפיין הבחירות של איתמר בן גביר וקרא לבוחרים: "אל תקנו את הספין - הוא יהיה שר בכיר אצלנו".כיכר השבת
נפתחה חקירה בעקבות יידוי אבנים לעבר קבוצה בתורמוס עייא
משטרת ישראל פתחה חקירה בעקבות אירוע יידוי אבנים לעבר קבוצה שעשתה דרכה באזור הכפר תורמוס עייא שבבנימין. בקבוצה הייתה גם אשת ציבור. שוטרי מחוז נכנסו לזירה בליווי כוחות צה"ל והחלו באיסוף ממצאים וראיות במטרה לאתר את החשודים במעשה.קובי רוזן