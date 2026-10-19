בית משפט השלום בבאר שבע גזר 27 חודשי מאסר בפועל על ד"ר מוחמד עזאם, רופא שעבד בבית החולים סורוקה, לאחר שהורשע בחברות בארגון הטרור דאע"ש. עזאם נשבע אמונים למנהיג דאע"ש לאחר 7 באוקטובר והחזיק מדריכים להכנת חומרי נפץ ורעלים. בית המשפט קבע כי עזאם עבר תהליך הקצנה ממושך החל מ-2014, צרך באופן שיטתי תכני תעמולה של הארגון, והחליט להצטרף לשורותיו במהלך מלחמת "חרבות ברזל". השופטת הדגישה את הפער בין תפקידו כרופא המחויב להצלת חיים לבין בחירתו להיות חבר בארגון טרור, והצורך בענישה מרתיעה. בנוסף למאסר נגזרו עליו 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 15,000 שקלים.

קובי אטינגר