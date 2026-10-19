מבזקים נוספים
27 חודשי מאסר לרופא מסורוקה שנשבע אמונים לדאע"ש
בית משפט השלום בבאר שבע גזר 27 חודשי מאסר בפועל על ד"ר מוחמד עזאם, רופא שעבד בבית החולים סורוקה, לאחר שהורשע בחברות בארגון הטרור דאע"ש. עזאם נשבע אמונים למנהיג דאע"ש לאחר 7 באוקטובר והחזיק מדריכים להכנת חומרי נפץ ורעלים. בית המשפט קבע כי עזאם עבר תהליך הקצנה ממושך החל מ-2014, צרך באופן שיטתי תכני תעמולה של הארגון, והחליט להצטרף לשורותיו במהלך מלחמת "חרבות ברזל". השופטת הדגישה את הפער בין תפקידו כרופא המחויב להצלת חיים לבין בחירתו להיות חבר בארגון טרור, והצורך בענישה מרתיעה. בנוסף למאסר נגזרו עליו 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 15,000 שקלים.קובי אטינגר
הרשעה במתן שוחד ליועצו של נשיא המדינה לשעבר ריבלין
בית המשפט המחוזי בחיפה הרשיע את מזיד חמדאן במתן שוחד לזאב דולינסקי, יועצו האישי והבכיר של נשיא המדינה לשעבר ראובן ריבלין. חמדאן העביר לדולינסקי לפחות 6,000 ש"ח בין השנים 2018-2020 תמורת סיוע בקידום בקשות מול גורמי ממשל ורשויות ציבוריות בתחומי תכנון ובנייה, רישיונות, אשרות כניסה ועניינים רפואיים. דולינסקי עשה שימוש בתפקידו הציבורי ובקשריו לקידום הבקשות. במסגרת הסדר טיעון הוסכם על עונש של שישה וחצי חודשי מאסר בפועל לריצוי בעבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס.קובי אטינגר
נער בן 15 נפגע קשה מרכב בחיפה
נער כבן 15 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע מרכב פרטי ברחוב דרך עכו בחיפה. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה לבית החולים רמב"ם במצב קשה ויציב. הנער סובל מחבלות ופציעות קשות. נהגת הרכב שפגעה בו נפצעה באורח קל.קובי רוזן
נתניהו: בן גביר יהיה שר בכיר בממשלה הבאה
ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לקמפיין הבחירות של איתמר בן גביר וקרא לבוחרים: "אל תקנו את הספין - הוא יהיה שר בכיר אצלנו".כיכר השבת
נפתחה חקירה בעקבות יידוי אבנים לעבר קבוצה בתורמוס עייא
משטרת ישראל פתחה חקירה בעקבות אירוע יידוי אבנים לעבר קבוצה שעשתה דרכה באזור הכפר תורמוס עייא שבבנימין. בקבוצה הייתה גם אשת ציבור. שוטרי מחוז נכנסו לזירה בליווי כוחות צה"ל והחלו באיסוף ממצאים וראיות במטרה לאתר את החשודים במעשה.קובי רוזן
טראמפ: מהגרים השתלטו על צרפת והיא חייבת לסגור את הגבולות
הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ טען כי מהגרים השתלטו על צרפת. לדבריו, צרפת חייבת לסגור את גבולותיה במהירות.קובי אטינגר
פתרונות מימון לעסקים: איך בוחרים נכון ומשפרים את סיכויי האישור?
הלוואה לעסק חדש או קיים, מימון מהבנק, מגוף חוץ בנקאי או מקרן בערבות המדינה? האפשרויות רבות, אבל ההבדלים ביניהן יכולים להשפיע על גובה הריבית, תנאי ההחזר ואפילו על סיכויי האישור. אז איך יודעים לאן לפנות, מה צריך להכין ולמה לפעמים כדאי להיעזר בליווי מקצועי? במאיץ הון מסבירים (כלכלה, עסקים)יוסי כץ
שבוע לפני הבחירות: בנט אמר "תתבעו אותי", ההורים השכולים נענו לאתגר
הרצל ומירב חג'אג', הוריה השכולים של סגן שיר חג'אג' הי"ד, הגישו תביעת לשון הרע נגד נפתלי בנט בעקבות טענתו כי הליכוד שילם לפעילים שהפריעו לנאומיו בטקסי יום הזיכרון (משפט)משה כהן