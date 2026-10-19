הרופא מסורוקה נשבע אמונים לדאע"ש: זה העונש שנגזר עליו

בית משפט השלום בבאר שבע גזר היום (שני) 27 חודשי מאסר בפועל על ד"ר מוחמד עזאם, רופא שעבד בבית החולים סורוקה בבאר שבע, לאחר שהורשע בתום ניהול משפט בעבירה של חברות בארגון הטרור דאע"ש. על פי הכרעת הדין, הרופא עבר תהליך הקצנה ממושך, נשבע אמונים למנהיג ארגון הטרור לאחר מתקפת 7 באוקטובר והחזיק במכשיריו מדריכים להכנת חומרי נפץ ורעלים.

מגזר הדין של השופטת שוש שטרית עולה כי במשך כעשור, משנת 2014 ועד למעצרו ביולי 2024, צרך עזאם באופן שיטתי תכני תעמולה של דאע"ש. לאורך השנים העמיק את הזדהותו עם הארגון, ולאחר מתקפת 7 באוקטובר, בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל, החליט להצטרף לשורותיו ונשבע אמונים למנהיגו.

בית המשפט קבע כי לאחר שבועת האמונים חלה הקצנה נוספת בהתנהלותו של הרופא. השופטת הדגישה כי לא מדובר בצריכת תכנים מתוך סקרנות בלבד, אלא בתהליך הקצנה אידיאולוגית עמוק ומתמשך, שכלל גם בניית יכולת וכשירות מבצעית.

אחד הממצאים המרכזיים בהליך היה החזקת מדריכים להכנת חומרי נפץ ורעלים במכשיריו של עזאם. בית המשפט קבע כי החזקת החומרים יצרה פוטנציאל חמור לפגיעה בביטחון המדינה ובשלום הציבור.

לצד זאת, בית המשפט ייחס חומרה מיוחדת לעובדה שעזאם שימש כרופא בבית חולים ציבורי, שבו טופלו גם אזרחים וחיילים פצועים. תפקידו הרפואי של הנאשם היה אחד השיקולים שנבחנו במסגרת גזירת העונש, לצד משך ההקצנה, היקף התכנים שאגר והצטרפותו לארגון הטרור במהלך המלחמה.

עו"ד חופית קנטרוביץ מפרקליטות מחוז דרום, שניהלה את התיק יחד עם עו"ד תהילה נידם, מסרה לאחר גזר הדין: "מדובר בפרשה חמורה שבה אזרח ישראלי בחר להצטרף לארגון הטרור דאע"ש, נשבע לו אמונים לאחר 7 באוקטובר, ובמשך שנים צרך באופן שיטתי תכני טרור, צפה בסרטוני לחימה והוצאות להורג ואף הוריד מדריכים להכנת חומרי נפץ ורעלים."

קנטרוביץ התייחסה גם לעיסוקו של עזאם כרופא: "בית המשפט ייחס בגזר הדין חומרה לעובדה שהנאשם שימש כרופא בבית חולים ציבורי, שבו טופלו אזרחים וחיילים פצועים. דבר הממחיש את הפער הבלתי נתפס בין תפקידו של רופא, שמקצועו מושתת על חמלה והצלת חיים ועל מחויבות לטפל בכל אדם באשר הוא, לבין בחירתו להיות חבר בארגון טרור רצחני."

בסיום ההליך גזר בית המשפט על עזאם 27 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו, לצד 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 15 אלף שקלים.