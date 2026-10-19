תאונה בין קטנוע להולכת רגל ברחוב רבי עקיבא בבני ברק

מבזקים נוספים
נתניהו: בן גביר יהיה שר בכיר בממשלה הבאה
ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לקמפיין הבחירות של איתמר בן גביר וקרא לבוחרים: "אל תקנו את הספין - הוא יהיה שר בכיר אצלנו".כיכר השבת
נפתחה חקירה בעקבות יידוי אבנים לעבר קבוצה בתורמוס עייא
משטרת ישראל פתחה חקירה בעקבות אירוע יידוי אבנים לעבר קבוצה שעשתה דרכה באזור הכפר תורמוס עייא שבבנימין. בקבוצה הייתה גם אשת ציבור. שוטרי מחוז נכנסו לזירה בליווי כוחות צה"ל והחלו באיסוף ממצאים וראיות במטרה לאתר את החשודים במעשה.קובי רוזן
טראמפ: מהגרים השתלטו על צרפת והיא חייבת לסגור את הגבולות
הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ טען כי מהגרים השתלטו על צרפת. לדבריו, צרפת חייבת לסגור את גבולותיה במהירות.קובי אטינגר
פתרונות מימון לעסקים: איך בוחרים נכון ומשפרים את סיכויי האישור?
הלוואה לעסק חדש או קיים, מימון מהבנק, מגוף חוץ בנקאי או מקרן בערבות המדינה? האפשרויות רבות, אבל ההבדלים ביניהן יכולים להשפיע על גובה הריבית, תנאי ההחזר ואפילו על סיכויי האישור. אז איך יודעים לאן לפנות, מה צריך להכין ולמה לפעמים כדאי להיעזר בליווי מקצועי? במאיץ הון מסבירים (כלכלה, עסקים)יוסי כץ
שבוע לפני הבחירות: בנט אמר "תתבעו אותי", ההורים השכולים נענו לאתגר
הרצל ומירב חג'אג', הוריה השכולים של סגן שיר חג'אג' הי"ד, הגישו תביעת לשון הרע נגד נפתלי בנט בעקבות טענתו כי הליכוד שילם לפעילים שהפריעו לנאומיו בטקסי יום הזיכרון (משפט)משה כהן
אבל כבד במתמידים; הגאון רבי מנחם מנדל פרוש זצ"ל, הסתלק לבית עולמו
ברוך דיין האמת: בשעה האחרונה הסתלק לבית עולמו, הגאון רבי מנחם מנדל פרוש זצ"ל, רב קהילת המתמידים במודיעין עילית, וזקן תלמידי הגר"ל מינצברג זצ"ל | המנוח זצ"ל אושפז בימים האחרונים במצב קשה בבית החולים 'הדסה עין כרם', והיום (שני) השיב את נשמתו ליוצרו בגיל 71 (דיין האמת)חיים רוזנבוים
צבא לבנון: לא נמצא נשק במנהרת חזבאללה בביירות
צבא לבנון פרסם כרוז רשמי לפיו לא אותר אמל"ח במנהרה שנחשפה במזרח ביירות באזור רויסאת א-ג'דידה. במנהרה נמצאו כלי חפירה ידניים בלבד.קובי אטינגר
משרד הבריאות מורה על הרתחת מים בכפר חב"ד
משרד הבריאות הורה על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים ביישוב כפר חב"ד. ההנחיה ניתנה בעקבות תוצאות דיגום מים חריגות שהתקבלו. ניתן להשתמש במים לצרכי רחצה וסניטציה. ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה.יוסי נכטיגל