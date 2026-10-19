אסיר משוחרר שריצה עולם על רצח ישראלי חוסל בתקיפה בעזה

רכבה של מס' 5 ברשימת "עמך ישראל" הותקף באבנים במהלך סיור הסברה בבנימין • נוסעת נפצעה קל מזכוכיות • חסן-נחום: "הטרור לא ירתיע אותנו" • וינטר, שצולל בסקרים, תקף את הממשלה (בארץ, ביטחון)

דוד הכהן