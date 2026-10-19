שוחד בלשכת הנשיא לשעבר ריבלין: איש העסקים הודה והורשע

קהל רב ובראשם אדמו"רים ורבנים נהרו אמש (ראשון) לשמחת נישואי נכד ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, בן לחתנו רבי מרדכי עטייה, ראש כולל 'שערי ישועה' | בין ההמונים נצפו כאמור רבנים מכל המגזרים המעריכים את פעלו של ראש הישיבה למען כלל ישראל, על שנלחם על כל הקודש לנו כל הימים, מגזירות הגיוס ועד התקשורת ועוד | דוד ארזני מגיש גלריה (חרדים)

חיים רוזנבוים