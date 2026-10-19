מבזקים נוספים
אביגדור ליברמן בריאיון: לא נשב עם הסיעות החרדיות, הן צריכות להיות לפחות שתי קדנציות במדבר פוליטי
שמונה ימים בלבד לבחירות 2026, יו"ר 'ישראל ביתנו', חבר הכנסת אביגדור ליברמן, הגיע לריאיון מקיף באולפן 'כיכר השבת' עם ישי כהן | בריאיון הציג ליברמן את הרפורמות שהוא מבקש לקדם בנושאי דת ומדינה, והסביר מדוע הוא מתנגד נחרצות להקמת ממשלת מיעוט בתמיכת חברי הכנסת הערבים – גם אם המחיר יהיה הותרת בנימין נתניהו בלשכת ראש הממשלה לתקופת מעבר | ליברמן הבהיר כי לא יהיה שותף לממשלה ללא חוק גיוס מלא ליהודים וערבים כאחד, עם אפס פטורים ללומדי תורה (חדשות)ישי כהן
גבר בן 78 נפצע בינוני בנפילה מגובה בלוד
גבר בן 78 נפצע במצב בינוני לאחר שנפל מגובה בסמטת שלמה המלך בלוד. האירוע התרחש בשעה 19:07. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי בשל חבלות בגפיים ומפנים אותו לבית החולים שמיר-אסף הרופא.קובי רוזן
פצועה בינוני בתאונה בין ארבעה רכבים בכביש 38
תאונת דרכים עם מעורבות ארבעה כלי רכב אירעה בכביש 38 סמוך למחלף שמשון. נהגת בת 25 נפגעה באורח בינוני, ושלושה נוספים נפגעו באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
הגואל הגיע? הציבור החרדי כבר שמע את ההבטחות האלה // משה קלמן
אנחנו, החסידים, כבר ראינו דבר או שניים בפוליטיקה החרדית. למדנו שלא כל פנים חדשות מבשרות דרך חדשה, ולא כל מי שמדבר בשם הדור הצעיר באמת מבין את מצוקותיו | טור דעה (דעות)משה קלמן
נתניהו שוחח עם טראמפ: "יש לנו עבודה לסיים, נרחיב את הסכמי אברהם"
ראש הממשלה נתניהו קיים שיחה עם הנשיא טראמפ. נתניהו אמר: "יש לנו עבודה לסיים, ואף אחד אחר לא יעשה את זה. אנחנו יכולים להרחיב את הסכמי אברהם". טראמפ השיב: "ניסחתי את ההודעה בעצמי, אני חושב שתביא ניצחון עצום. התייחסו אליך בצורה לא הוגנת במדינה שלך. נוכיח שאתה לוחם גדול בקרוב".כיכר השבת
התרעה על חשש לחדירת מחבלים באביתר שבשומרון
פיקוד העורף הפעיל התרעה ביישומון על חשש לחדירת מחבלים באביתר שבחטיבת שומרון. צה"ל בודק את פרטי האירוע ונמצא בקשר שוטף עם התושבים וגורמי הביטחון במרחב.ב. ניסני
חשד לחדירת מחבלים באזור אביתר בשומרון
פיקוד העורף הורה לתושבי אביתר באזור שומרון להיכנס מיד למרחב המוגן בעקבות חשד לחדירת מחבלים לאזור.ב. ניסני