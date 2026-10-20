הביזה בצרפת: אזרח מצא ליד פח האשפה פריט יוקרתי ששווה הון

מבזקים נוספים
בעל שבע נשמות? ההיסטוריה הארוכה בדיווחים על "מותו" של הרודן מצפון קוריאה
העולם סוער ביממה האחרונה בעקבות דיווחים דרמטיים על מצבו הבריאותי של שליט צפון קוריאה, קים ג'ונג און, לאחר שדווח כי הוא סבל מדימום מוחי ונכנס לתרדמת | חלק מהפרסומים אף טענו כי מת אך לא התקבל כל אימות לכך | חזרנו לפעמים הקודמות בהם נטען על מותו של הרודן (בעולם)כיכר השבת
יותר מ-540 תשתיות טרור הושמדו: צפו בפעילות אוגדה 91 בדרום לבנון
במהלך השבועות האחרונים פעלה אוגדה 91 במספר כפרים במרחב הביטחוני בדרום לבנון | הכוחות השמידו יותר מ-540 תשתיות טרור בהן מחסני אמל"ח ואיתרו יותר מ-150 אמצעי לחימה | צפו בתיעוד (צבא)ב. ניסני
הציידים חיסלו את המשפחה: הג'ירף הלבן נותר היחיד בעולם
הוא בולט למרחוק בנוף האפריקני, אך מאחורי המראה החריג מסתתר סיפור של תופעה נדירה במיוחד, שעתידה להעלם מן העולם (חדשות בעולם)דני שפיץ
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
החשבון נסגר: צו מעצר דרמטי נגד ראול קסטרו בן ה-95
ארבעה בני אדם נהרגו כשמטוסי קרב קובניים הפילו שני מטוסים אזרחיים מעל מים בינלאומיים. כעת, הרשויות בפלורידה פועלות נגד מי שהיה אז שר ההגנה של קובה (חדשות בעולם)דני שפיץ
יעקב אשר עולה להתקפה: "המעצרים - ניסיונות לשבש את הליך הבחירות"
עשרות בחורי ישיבה שחזרו משנת לימודים בישיבת חב"ד בברוקלין נעצרו עם נחיתתם בארץ עקב אי-הסדרת מעמדם מול צה"ל • יו"ר 'דגל התורה' ח"כ יעקב אשר תוקף: "מסע מתוכנן שנועד לשבש את הבחירות, קורא לשופט סולברג להתערב" • ח"כ מאיר פרוש: "הפנים המכוערות של גורמי השפיטה והכליאה" (חדשות)חנני ברייטקופף
עימות חריף בעדות מנדלבליט: לא זוכר שאישרתי חקירה על שוחד
היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט העיד על האישורים שנתן לחקירת נתניהו בתיקי האלפים. סנגורו של ראש הממשלה, עמית חדד, עימת אותו עם המסמכים וטען כי גרסתו אינה תואמת את התיעוד (משפט)משה כהן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 11:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 11:00 (כיכר FM)אריאל שרפר