"אמא כבר לא תחזור": שמונה יתומים קטנים נותרו לבד ללא עזרה

הכל התחיל לפני שנתיים, בימים שבהם הבית המה מניקיונות והכנות קדחתניות לחג הפסח. בית משפחת גולן שקק חיים: שמונה ילדים התרוצצו בשמחה, קניות נערכו, ושמחת החג ריחפה באוויר. אלא שאז, בעיצומה של התכונה המבורכת, אמא מיטל טובה הרגישה שמשהו אינו כשורה. התחושה המעיקה לא חלפה, ולאחר סדרת בדיקות מהירות ודחופות, נחתה עליהם הבשורה הקשה מכל. המחלה הארורה התגלתה במלוא עוצמתה והפכה את עולמם.

באותו רגע, השתנו חייהם של כל בני המשפחה ללא היכר. במשך שנתיים ארוכות וכואבות, היטלטל הבית כולו בין בתי חולים, בדיקות, טיפולים וייסורים קשים. הילדים הקטנים ראו את אימם סובלת ודועכת, חיכו לילות כימים לראותה חוזרת מבית החולים, וקיוו בכל ליבם לנס שיקרע את השמיים.

כדי להבין את גודל החלל העצום שנפער כעת עם לכתה, עלינו להכיר מעט את האור הייחודי שהפיצה מיטל טובה ע"ה בחייה. לפני כעשרים שנה, חזרו בני הזוג בתשובה ובעשר אצבעותיהם בנו בית של תורה, אמונה וחסד.

המנוחה ע"ה לא עצרה בדלתיים הסגורות של ביתה – היא הקדישה את כל חייה לקירוב רחוקים. בחיוך מאיר שובה לב, במילה טובה, ובעיקר באמונה פשוטה ויוקדת, היא הצליחה לגעת בליבותיהם של בעלי תשובה רבים ולקרבם לאבינו שבשמיים.

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הפלא הגדול מכולם התרחש דווקא בשנתיים האחרונות, בתוך תהומות של סבל, כאב וייסורים. בעוד הגוף הלך ונחלש, הנשמה שלה בערה באש עזה של חיזוק, צניעות וטהרה. ממש ממיטת החולי בבית החולים, תוך כדי מלחמת ההישרדות הפרטית והמיוסרת שלה, היא המשיכה לחזק חברות, לעודד נשים שבורות, לשמח ולפזר תקווה לכל עבר. המחלה אולי כילתה את גופה, אך היא מעולם לא הצליחה לכבות את שמחת החיים הטהורה שפיכתה בתוכה.

שנתיים של מאבק עיקש והירואי הגיעו לסיומם הכואב בדיוק בערב יום הכיפורים. מרת מיטל טובה גולן ע"ה, והיא בשיא שנותיה, בת 44 בלבד, נלקחה לבית עולמה. היא הותירה אחריה בעל אלמן שבור לרסיסים ושמונה יתומים המומים – כשהגדול שבהם רק בן 19, והקטן ילד רך בן ארבע בלבד.

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האב נותר לבדו מול משימה אנושית שהיא פשוט בלתי אפשרית: לגדל שמונה ילדים יתומים בתוך בית שעבר שחיקה איומה במשך שנתיים של מחלה, להתמודד עם הר של הוצאות מצטברות, ולשאת כאב אינסופי שמאיים להטביע אותם.

את אימם לעולם לא נוכל להחזיר לשמונת הילדים הללו. את הכאב המפלח שבליבם ואת דמעות היתמות לא נוכל למחוק במילים. אך אנו בהחלט יכולים – וחייבים – למנוע מהם כאב נוסף של מחסור ועוני. אנו יכולים לדאוג שיהיה להם אוכל חם ומזין על השולחן. אנו יכולים לספק להם את צרכי היום-יום הבסיסיים. אנו יכולים לאפשר לאב לקחת נשימה, להתחיל לאסוף את השברים של משפחתו, ולדעת שעם ישראל לא השאיר אותו לבד.

במשך שנים ארוכות, מיטל טובה ע"ה פתחה את ליבה הרחב לאחרים, קרבה רחוקים והאירה כל חלקה חשוכה בעם ישראל. עכשיו, כשהילדים שלה נותרו בחשיכה מוחלטת, הגיע תורנו. עלינו להחזיר להם מעט מאותו האור שאימם פיזרה כל חייה ללא תמורה. אל תעמדו מנגד מול שמונה יתומים שבוכים אל תוך הלילה – תרמו עכשיו, והיו השותפים בהצלת משפחת גולן.

תורמים עכשיו ומצילים את היתומים של מרת מיטל טובה גולן ע"ה >>>