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אמא רחל מתפללת

בעוד יומיים: 4 מזקני הרבנים יחתמו על "שטר ישועה גדולה" בקבר רחל

מותב בית דין מיוחד יתקיים ביום חמישי, י"א בחשוון תשפ"ז, בקבר רחל אמנו. ארבעה מזקני תלמידי החכמים בדור יתפללו על תורמי "קופת העיר" ויחתמו עבורם על "שטר ישועה גדולה בקבר רחל" (חרדים)

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נחמן שטרנהרץ
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4 מזקני הרבנים יחתמו על "שטר ישועה גדולה" בקבר רחל (צילום: באדיבות המצלם)

בעוד יומיים, ביום חמישי, י"א בחשוון תשפ"ז, יום ההילולא של רחל אמנו, יתקיים בקברה מעמד תפילה מיוחד במינו בהשתתפות ארבעה מזקני תלמידי החכמים בדור.

במעמד ישתתפו הגאון רבי אברהם סלים, הגאון רבי ישראל גנס, הגאון רבי מיכל זילבר ורבי נפתלי נוסבוים.

ארבעת הגאונים המופלגים יטרחו ויגיעו במיוחד לקבר רחל לכבוד תורמי "קופת העיר". הם יקיימו מותב בית דין מיוחד, יתפללו מעומק הלב ויזכירו כל שם ושם בפרטות, יחד עם בקשתו האישית של התורם.

לאחר התפילה יחתמו הרבנים על "שטר ישועה גדולה בקבר רחל". בנוסח השטר מובאים דברי הגר"א שלפיהם עיקר השראת השכינה בימינו היא בקבר רחל, ונזכרת זכות הצדקה המהודרת הניתנת לעניי "קופת העיר" בחודש חשוון תשפ"ז.

זהו מעמד נדיר שבו מצטרפות יחד זכות התורה, זכות התפילה בקבר רחל וזכות הצדקה, בתקווה ובתפילה לישועה גדולה, לשמחה, לבריאות, לפרנסה ולכל טוב.

הצטרפו עכשיו לשטר הישועה הגדול בקבר רחל >>
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