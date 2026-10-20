הגרמ"ה הירש בקריאה חוזרת: "נכנסים עכשיו בלי מינימום"

מאז פנה מנהיג עולם הישיבות, הגרמ"ה הירש, לציבור בבקשה אישית למען חתן בעל תשובה העומד לפני חופתו, נענו לקריאתו רבים, וב"קופת העיר" כבר גויס עבורו סיוע של ממש.

אלא שהסכום שנאסף עד כה אינו מספיק. ההוצאות שממתינות לחתן, מהחתונה עצמה ועד הקמת הבית, עדיין גדולות ממה שגויס, ובצד שלו אין מי שישלים את החסר.

לנוכח זאת ביקש הגרמ"ה הירש לפרסם את קריאתו פעם נוספת, כדי שעוד יהודים יוכלו לזכות במצווה החשובה הזו. זו מצווה שיש בה זכות גדולה לרבים, ושמירה גדולה לכל מי שזוכה ליטול בה חלק.

את סיפורו של החתן פרש ראש הישיבה במשפט אחד: "יש בחור של הישיבה, שברוך השם הוא חזר בתשובה הרבה שנים קודם". מאז עברו שנים של עמל ושל בנייה, והגרמ"ה הירש מעיד על התוצאה: "וברוך השם היום תלמיד חכם כבר, יושב ולומד תורה, יראת שמיים, מידות טובות, בחור מצוין".

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הדרך שהביאה אותו אל בית המדרש הותירה אותו בלי עורף משפחתי. "אבל כיוון שהוא בעל תשובה, אין לו שום תמיכה כלכלית מהמשפחה בכלל. מאבא, אין מה לדבר בכלל", תיאר מרן ראש הישיבה. "אז נכנסים עכשיו לזמן של חתונה בלי שום מינימום, וזה קשה מאוד".

בקריאתו הבהיר ראש הישיבה כי מי שנותן לחתן הזה זוכה בבת אחת בשלוש מצוות: "זו מצווה של צדקה, מצווה של תמיכה בתורה ומצווה של חסד". ומכאן בקשתו הישירה: "אז בבקשה, כמה שאפשר לתת עבור הבחור הזה, זו מצווה רבה מאוד".

את הברכה שהעניק לתורמים הראשונים מעניק מרן שליט"א גם למי שייענה עכשיו: "ובוודאי כל אחד שעוזר יהיה לו סיעתא דשמיא מהקדוש ברוך הוא בפרנסה, בבריאות, נחת מהילדים ובכל דבר טוב".

החופה קרבה. הקרן המיוחדת ב"קופת העיר", קרן מספר 5787, ממשיכה לקבל תרומות, ודמי השותפות עומדים על 280 שקלים. כל המשתתף זוכה לברכתו של הגרמ"ה הירש.

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