שעות לפני החופה: הגר"י זילברשטיין במאמץ אחרון

השעות האחרונות לפני חתונה הן בדרך כלל שעות של התרגשות. בבית משפחת ירמק ההכנות נמשכות כסדרן, האורחים כבר מתכוננים לצאת לדרך, והחופה צפויה להתקיים בשעות הקרובות. אבל דבר אחד עדיין לא הסתדר, והוא מעיב על כל השאר: אין מאיפה לשלם על החתונה.

החתן, בנו של הגאון רבי חיים שמחה ירמק זצ"ל, היה אמור להיות היום בשיא שמחתו. במקום זאת הוא בוכה ומתפלל. הוא מבקש על חיים טובים ומאושרים בביתו החדש, ועל אביו שלא יזכה לראותו תחת החופה. ובין התפילות עולה גם בקשה פשוטה וכואבת, שבחור ביום חתונתו לא אמור לשאת: שיימצא הכסף לשלם למי שעובדים הערב בשמחתו.

האורגניסט שינעים את הריקודים, המלצרים שיגישו לאורחים, כולם יסיימו את הערב ויצפו לשכרם. לחתן אין היום תשובה מה יאמר להם. המחשבה שמישהו יעבוד בחתונתו ולא יקבל את המגיע לו מעיקה עליו לא פחות מהגעגועים, והבושה לעמוד מול אנשים שעמלו למענו ולבקש מהם להמתין, היא מה שהוא חושש ממנו יותר מכל.

הדרך שהובילה את הבית למצב הזה ארוכה וכואבת. את פרטיה תיאר הגר"י זילברשטיין, שהכיר את המנוח מקרוב: "הכרתי היטב את התלמיד חכם ואיש החסד, הרב רבי חיים שמחה ירמק זצ"ל, שנסתלק מאיתנו במיטב שנותיו אחרי שנות ייסורים נוראים מאוד! והשאיר אלמנה וארבעה יתומים, אחרי שבשנים האחרונות הוציאו מאות אלפי שקלים על צורכי רפואה".

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כל מה שנחסך בבית הלך בשנים האלה לטיפולים ולצורכי רפואה. כשהגיע מועד החתונה, לא נותר דבר שאפשר היה להישען עליו.

לנוכח המצב ביקש הגר"י זילברשטיין מהציבור בלשון מפורשת: "אשר על כן ביקשתי במאוד, שכל אחד שיכול לא יפחות מלתת להם 1,000 שקל". לצד הבקשה בירך את הנענים: "ובזכות זה יזכה לכתיבה וחתימה טובה, לחיים טובים ומאושרים", והוסיף: "וה-1,000 שקל האלה הם יחוללו בשמיים מהפכה, למי שיכול. ובזכות זה יזכה לכתיבה וחתימה טובה, וכל טוב סלה".

עד החופה נותרו שעות ספורות, ולפי הדיווח המתקבל מבין הגר"י זילברשטיין יושב בשעות אלו ומנהל מערך שלם לגיוס תמיכה בחתן. מרן פונה שוב לציבור בבקשת עזרה, ומבהיר, זאת זכות עצומה לקחת חלק במימון שמחת הנישואין של החתן המיוחד הזה, ולסייע למשפחה המופלאה הזאת.

מי שייענה עכשיו לקריאתו של הגר"י זילברשטיין, עוד לפני שהחתן יעמוד תחת החופה, יכול להסיר מליבו את הדאגה הזו ולאפשר לו להיכנס לחופה בלב שלם. התרומות מתקבלות בקופת העיר, בקרן משפחת ירמק שמספרה 14007.

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