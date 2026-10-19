השוואה שלא נשמעת כל יום: המשפיע העולמי רבי יהודה דייטש מגדיר את 25 הנמלטים מכת 'לב טהור' כ"יהודים שניצלו משואה", ואת המצווה לעמוד לצידם כ"פדיון שבויים" במלוא מובן המילה.

הדברים נאמרו בקריאה מיוחדת שהשמיע הרב דייטש, לאחר שנחשף לסיפורם של הנמלטים. מדובר ב-25 נפשות שהוברחו מהכת ויצאו ממנה בגוף, אך ללא כל משענת. "עומדים יהודים שניצלו משואה, פליטים, אין להם בית, אין להם אבא, אין להם אמא, אין להם נשים, משפחות", תיאר הרב את מצבם. "רצוצים, שבורים, חולים בגוף, בנפש. פשוט פדיון שבויים".

בקריאתו חזר הרב דייטש אל הימים שאחרי השואה, ואל הסיפורים על יהודים שהתגלגלו ברחובות עד שמישהו הושיט להם יד. לדבריו, מי שהציל אז "זכה להקים דורות". "וחשבנו שאין כבר בדור שלנו זכויות כאלו", הוסיף. "אבל הקדוש ברוך הוא שלח לנו היום מצווה כזאת, כמו ששמענו פה, על הסיפור הזה של 25 נשמות טהורות וקדושות, שפשוט יצאו מהשבי ואין להם ממש מינימום של חיים".

פרטים על מה שעבר על הנמלטים בשנותיהם בכת לא נמסרו, מתוך שמירה על פרטיותם ועל כבודם. עם זאת, הגורמים המלווים אותם מתארים מציאות שבה הכל חסר: מקום מגורים, פרנסה, טיפול רפואי וליווי נפשי, שנדרשים כדי לאפשר להם לבנות את חייהם מחדש.

הרב דייטש לא הסתפק בתיאור המצוקה, וקרא לציבור ליטול חלק במצווה בסכום של 518, כמניין 'פדיון שבויים', "כל מדינה במטבע שלה". לנותנים, כך אמר, מובטחת ישועה: "יש לו הבטחה, לא רק ברכה, זו הבטחה שהוא יזכה לצאת מכל הבעיות שלו. הוא יזכה לבית מלא ברכה, הוא יזכה לבית מלא שמחה, ילדים בריאים בגוף ונפש, קדושים וטהורים, שמורים ומוגנים מכל הבעיות והצרות שיש היום".

עוד מנה הרב את הברכות הצפויות למשתתפים: "זו הבטחה שיזכו לשלום בית... ובזכות זה יזכו לבנים צדיקים וחן בעיני כל מי שצריך למצוא חן. התפילות יתקבלו, העסקים יצליחו, כל אחד במה שהוא צריך למצוא חן ימצא חן".

בעקבות הקריאה פתחה קופת העיר קרן חירום מיוחדת, 'קרן ניצולי לב טהור' שמספרה 5987, שכספיה מיועדים לסייע לנמלטים בצעדיהם הראשונים מחוץ לכת. התרומה המבוקשת עומדת על 518 ש"ח, כמניין 'פדיון שבויים'.

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