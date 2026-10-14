שמונים ושניים חתנים וכלות עומדים רגע לפני היום המאושר בחייהם, אך במקום להתרגש ולשמוח, ליבם קרוע מדאגה ומחסור. הם ניצבים מול שוקת שבורה, ללא משענת וללא היכולת הבסיסית לממן את הוצאות החתונה והקמת הבית החדש.

היתומים והיתומות הללו, שאיבדו את היקר להם מכל, פונים אלינו כעת בתחינה נרגשת שלא נשאיר אותם לבד ביום חופתם, שלא ניתן להם להקים בית נאמן בישראל מתוך עוני ודמעות של בדידות.

מול צערם התהומי, אי אפשר לעמוד מנגד. הגרי"מ שכטר, שמע את זעקתם והחליט לצאת בקריאה נדירה ומרגשת לכלל ישראל. במכתב מיוחד פונה הגרי"מ שכטר בבקשה אישית ומעשית: להיות לעזר ליתומים חסרי הכל הללו באמצעות 'ועד הרבנים', על ידי תרומה של עשרה שקלים לכל יתום. תרומה זו, היא הצלת נפשות של ממש הבונה בתים נאמנים בישראל.

כדי להמחיש את גודל הזכות העצומה, צירף הגרי"מ שכטר הבטחה שמרעידה את הלב. בכתב ידו, מברך פאר הדור את כל מי שייענה לקריאתו, שזכות המצווה תעמוד לו להיוושע בישועות למעלה מדרך הטבע, בנחת מהצאצאים, בפרנסה ברווח, ברפואה שלמה, בזיווג הגון בקרוב ולהנצל מכל פגע ומחלה.

כל מי שייענה לבקשת הגרי"מ שכטר, ויתרום עשרה שקלים עבור כל יתום, יזכה שפאר הדור יעתיר עליו ועל משפחתו באופן אישי בתפילה מיוחדת בציון הקדוש של ה'אור החיים' זיע"א, מקום הידוע ומסוגל לפקידת עקרות ולישועות גדולות. בנוסף לכך, כל תורם יקבל לביתו את "שטר הישועות מעל הטבע", בחתימת הגרי"מ שכטר.

אנחנו לא יכולים לעמוד מנגד מול דמעות היתומים המבקשים לזכות להיכנס מתחת לחופה מתוך שמחה, ללא לחץ של דאגות וחובות. תורמים עכשיו כדי לחתן את 82 החתנים והכלות וזוכים לישועה מעל לדרך הטבע.

מחתנים את היתומים וזוכים לישועה מעל לדרך הטבע >>>