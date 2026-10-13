מלכי היתה בת חמש כשבאו להודיע לה שהיא צריכה להתארגן להלוויה של אבא. היא לא כל כך הבינה על מה מדובר. רק אתמול בערב אבא סיפר לה סיפור יפה לפני שנרדמה. הוא סיפר חצי סיפור, גחן מעליה, נשק על מצחה, והבטיח לספר לה את ההמשך היום. בהלוויה יהיה לו זמן לספר לה את ההמשך?

כשהגיעה, היא ראתה את כולם עומדים מסביב לאיש שהיה עטוף בטלית ושכוב על שני ספסלים בכניסה לבית הכנסת.

היא חיפשה את אבא בין האנשים, דחקה לפה ולשם, ופתאום ראתה את אמא. בוכה!

"אמאאא", היא שאלה כשדמעות עלו בעיניה, "למה את בוכה? מי עשה לך?".

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הדודה רוחמה אספה אותה אל חיקה ונתנה לה סוכריה על מקל. ואז היא ראתה את סבא לוקח מיקרופון ביד ומתחיל לבכות.

ההבנה הכתה במוחה. מסתבר שהאיש עטוף בטלית שם במרכז, זה אבא שלה...

את ההמשך של הסיפור היא מעולם לא שמעה, אבא לא בא לספר לה. אבל הדמות שלו ממשיכה לגחון מעליה כל לילה, ולתת לה נשיקה של לילה טוב.

דרך היתמות לא היתה קלה, זו דרך מלאת חתחתים, קוצים ומהמורות. אמא הפכה לאשה שברירית מאוד, והיא מלכי, היתה צריכה להיזהר מאוד שלא להעציב אותה בשום אופן. זה השפיע עליה מאוד, בכל התחומים. וזה היה קשה. קשה מאוד.

עכשיו היא עומדת להתחתן, וכל מעייניה נתונים בדאגה לאמה. מה אמא תעשה בלעדי, היא תישאר לבד...

אם לא השכנים הטובים, אף אחד לא היה דואג לה והיא בכלל לא היתה מתחתנת. אבל ברוך ה' דאגו לה ומצאו לה שידוך מושלם.

עכשיו היא עומדת להתחתן, אבל אין לה שמלת כלה, היא עוד לא התחילה לברר כמה עולה מאפרת, ואין לה מושג מאיפה מתחילים. השכנים כל הזמן מנסים לעזור, אבל העלויות גבוהות וגם הם לא עשירים גדולים.

זהו סיפור אחד בודד של יתומה אחת בודדה מתוך 84 היתומות והיתומים של 'קרן יתומי חשוון'. 84 סיפורי חיים עצובים מאוד, כואבים מאוד. 84 יתומים ויתומות שסובלים ממצוקה כלכלית, ומתקשים לצעוד אל חופתם בלי לקבל עזרה רצינית מהציבור.

חייבים להתגייס לעזרתם ולבוא לקראתם. חייבים לאפשר להם לצאת מהיתמות ולהקים בתים נאמנים בישראל.

לשם כך הוקמה 'קרן יתומי חשוון'. במסגרתה נקרא הציבור לתרום סכום פעוט של עשרה שקלים בלבד לכל יתום, כדי שבכוח עזרתם של הרבים ובסייעתא דשמיא יוכלו היתומים לצעוד אל חופתם בשמחה ובנחת.

הגר"ש גלאי העניק ברכה כתובה וחתומה בחתימת קודשו, ובה הוא כותב על התורמים בלשון הזו: "יזכו בעז"ה מידה כנגד מידה שתהיה שמחה בביתם בקרוב, ובס"ד נתפלל בערב ראש חודש כסלו על כל התורמים, ואחר נזכיר כל שם בפרטות לפני בורא עולם, שתתקיים הברכה וישלח להם שמחה בביתם בקרוב".

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