הגר"י זילברשטיין: "ביקשתי מאוד, שכל אחד שיכול לא יפחת מלתת לה" - צפו ( צילום: באדיבות המצלם )

הגר"י זילברשטיין: "ביקשתי מאוד, שכל אחד שיכול לא יפחת מלתת לה" - צפו - צילום: באדיבות המצלם

הגר"י זילברשטיין פרסם קריאה מוקלטת יוצאת דופן, ובה נקב בסכום מפורש שהוא מבקש מהציבור לתת. הבקשה נוגעת לבית אחד: בית משפחתו של בעל הייסורים, הגאון רבי חיים שמחה ירמק זצ"ל, שבתו היתומה עומדת להיכנס לחופה בט' בחשוון.

בתחילת דבריו העיד הרב על היכרותו האישית עם המנוח ועל השנים הקשות שעברו עליו ועל ביתו: "הכרתי היטב את התלמיד חכם ואיש החסד, הרב רבי חיים שמחה ירמק זצ"ל, שנסתלק מאיתנו במיטב שנותיו אחרי שנות ייסורים נוראים מאוד! והשאיר אלמנה וארבעה יתומים, אחרי שבשנים האחרונות הוציאו מאות אלפי שקלים על צורכי רפואה".

המחלה הממושכת של רבי חיים שמחה זצ"ל גבתה מהמשפחה לא רק כוחות נפש. ההוצאות הרפואיות הכבדות רוקנו את הבית בשנים שבהן היה אמור לחסוך לקראת חתונות הילדים, וכעת, כשהחתונה הראשונה אחרי הפטירה מתקרבת, ניצבת האלמנה מול ההוצאות לבדה.

על רקע זה ביקש הגר"י זילברשטיין לגייס את הציבור, והפעם בלשון ברורה ובסכום מוגדר: "אשר על כן ביקשתי במאוד, שכל אחד שיכול לא יפחות מלתת לה 1,000 שקל". לצד הבקשה צירף הרב ברכה למשתתפים: "ובזכות זה יזכה לכתיבה וחתימה טובה, לחיים טובים ומאושרים".

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בהמשך הדברים חזר הרב על בקשתו, והוסיף לה משפט שמבהיר כמה הוא רואה בה עניין חשוב: "וה-1,000 שקל האלה הם יחוללו בשמיים מהפכה, למי שיכול. ובזכות זה יזכה לכתיבה וחתימה טובה, וכל טוב סלה".

הרב הקפיד להדגיש בדבריו פעמיים כי הפנייה מכוונת למי שהדבר בידו. אין כאן דרישה מכל אחד, אלא קריאה למי שיכול, שלא יסתפק בפחות מהסכום שנקבע.

לטובת המשפחה נפתחה קרן מיוחדת בקופת העיר, קרן משפחת ירמק שמספרה 14007. במשפחה מקווים שבזכות היענות הציבור תוכל הכלה להיכנס לחופה בלי שעול ההוצאות יעיב על השמחה.

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