עוד 48 שעות החתונה! "ה-1000 ש"ח האלה יחוללו מהפיכה!"

בעוד 48 שעות, בט' בחשוון, יתקיים אירוע שמשלב שמחה גדולה עם געגוע שאין לו מענה. בתו של הגאון רבי חיים שמחה ירמק זצ"ל תיכנס לחופה, ולצידה לא יעמוד אביה, שלא זכה להגיע ליום הזה.

רבי חיים שמחה זצ"ל נסתלק לפני זמן לא רב, בעודו בגיל צעיר, לאחר מחלה ממושכת שהפכה אותו בעיני מכיריו ל"בעל ייסורים". מאחוריו הותיר אלמנה וארבעה יתומים, ובית שכוחותיו, ומשאביו, הלכו והתרוקנו לאורך שנות המחלה.

מי שמכיר מקרוב את סיפורה של המשפחה הוא הגר"י זילברשטיין. כשהתקרב מועד החתונה, ביקש הרב לומר את דברו בעצמו, ובקריאה מוקלטת פתח בעדות אישית: "הכרתי היטב את התלמיד חכם ואיש החסד, הרב רבי חיים שמחה ירמק זצ"ל, שנסתלק מאיתנו במיטב שנותיו אחרי שנות ייסורים נוראים מאוד! והשאיר אלמנה וארבעה יתומים, אחרי שבשנים האחרונות הוציאו מאות אלפי שקלים על צורכי רפואה".

אלא שהרב לא הסתפק בעדות ובהשתתפות בצער. בצעד יוצא דופן, נקב בסכום שהוא מבקש מכל מי שיכול לתת לטובת החתונה: "אשר על כן ביקשתי במאוד, שכל אחד שיכול לא יפחות מלתת לה 1,000 שקל".

ניכר עד כמה העניין קרוב לליבו של הרב. הוא חזר על הבקשה פעמיים, ובכל פעם צירף לה ברכה. בפעם הראשונה בירך: "ובזכות זה יזכה לחיים טובים ומאושרים". ובפעם השנייה הוסיף משפט חריף במיוחד, שהדהד בקרב השומעים: "וה-1,000 שקל האלה הם יחוללו בשמיים מהפכה, למי שיכול. ובזכות זה יזכה לכל טוב סלה".

ההוצאות של חתונה רובצות היום על כתפי האלמנה לבדה, אחרי שנים שבהן כל שקל בבית הופנה לצורכי רפואה. הקרן שנפתחה לטובת המשפחה בקופת העיר, קרן משפחת ירמק שמספרה 14007, פועלת בימים אלה, לקראת החתונה שתתקיים בעוד 48 שעות, למען מי שמבקש להצטרף לבקשתו של מרן עמוד ההוראה ולהיות שותף בשמחת היתומה.

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