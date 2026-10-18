מי לנו בעל זכויות גדולות ואדירות יותר מהמהר"מ שפירא מלובלין זצ"ל, אשר ייסד לפני כ-100 שנה את רעיון 'הדף היומי'. מאז הלך הרעיון והתרחב עוד ועוד, עד שכיום כמעט אין יהודי שומר תורה ומצוות שאינו קובע סדר לימוד יומי ב'דף היומי', ורבבות יהודים זוכים לסיים מסכתא אחרי מסכתא הודות לתקנה המופלאה והגדולה.

ביום ז' בחשוון, יום ההילולה של רבי מאיר שפירא זצ"ל, צפויים שניים מגדולי מרביצי התורה וגאוני הדור, רבי נפתלי נוסבוים ורבי ישראל בונים שרייבר, לפקוד יחד את ציונו הקדוש של רבי מאיר שפירא במרומי הר המנוחות.

לאחר תפילה נרגשת ונסערת, צפויים שני הגאונים להזכיר בפרטות את תורמי קופת העיר שיתרמו למגבית ייחודית וייעודית זו. הם יבקשו מאת היושב במרומים שבזכות הצדיק השוכן כאן, אשר ביום זה הוא יום ההילולה שלו, יזכו התורמים, הם וצאצאיהם וצאצאי צאצאיהם, לידיעת התורה ולעמל התורה בשלמות, מתוך שלוות הנפש והרחבת הדעת לאורך ימים טובים.

בסיומה של התפילה יוגש לרבנים השטר המיוחד 'שטר רבי מאיר שפירא'. על השטר מופיע נוסח ייחודי של ברכה מפורשת בזכותו של בעל ההילולא, עם שמות התורמים שיקבלו על עצמם לתרום סכום קבוע למגבית הייעודית. שטר מיוחד יוכן לכל תורם ותורם, ועל כל שטר יחתמו מרנן הגאונים שליט"א בחתימת יד קדשם, לתוספת חיזוק והכפלת הברכה המפורשת.

וזה נוסח הברכה שבשטר: "בזכות הצדקה ובזכות הזכויות העצומות של בעל ההילולא בהפצת תורה ובידיעת התורה בכל רחבי תבל, הממשיכים יום יום, יזכו הם וצאצאיהם וצאצאי צאצאיהם לידיעת התורה, לעמל התורה בשלמות מתוך שלוות הנפש והרחבת הדעת לאורך ימים טובים".

היש לכם ברכה חשובה ויקרה יותר מזו? לזכות לידיעת התורה! ש"ס בבלי וירושלמי, תנ"ך על כל כ"ד ספריו, ספרא וספרי, תוספתא וברייתות, מדרשי חז"ל, רמב"ם, טור ושולחן ערוך על נושאי כליהם, ועוד ועוד. כל זה בזכות מצוות הצדקה ובזכותו הכבירה של בעל ההילולא, אשר אין כמוהו בהיסטוריה הידועה לנו שזכה וזיכה את הרבים בהיקף מופלא כל כך של ידיעת התורה, כאשר אלפי רבבות יהודים זכו לסיים את הש"ס בזכותו הגדולה והכבירה.

ובזכות מצוות הצדקה, בזכותו של בעל ההילולא ובזכות תפילתם הזכה של שני גדולי גאוני הדור, יזכו התורמים לידיעת התורה ולעמל התורה בשלמות מתוך יראת שמים טהורה, בנחת, בשמחה ובהרחבת הדעת.

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