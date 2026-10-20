לאחר מחלת הילד: תלמיד חכם עצום בסכנת חיים ממשית

דאגה כבדה בעולם התורה לשלומו של תלמיד חכם מופלג, מרביץ תורה לרבים, שלקה באירוע מוחי לאחר תקופה ארוכה של לחץ כלכלי קשה. את פרטי המקרה חשף ראב"ד ביתר הגאון רבי צבי ברוורמן, בקריאה מוקלטת שבה לא חסך במילים והגדיר את המצב כקרוב לפיקוח נפש.

לדברי הרב, תחילתה של הפרשה במחלת בנו של התלמיד החכם. האב, שראה בהצלת בנו את המטרה היחידה, לא נרתע מההוצאות העצומות שנדרשו לטיפולים. כשהחשבונות תפחו מעבר ליכולתו, נאלץ ליטול הלוואות, ומצא את עצמו בתוך מערבולת של חובות ונושים.

"אני פונה בזאת מקרב לב ובתחינה לנדיבי עם, אשר ליבם חם לתורה, לצדקה ולפיקוח נפש, בשביל מקרה של תלמיד חכם מופלג, מרביץ תורה לרבים, שלא עלינו, בגלל הוצאות גדולות שהיו לו לרפואת בנו החולה, השם ירפאהו בקרוב, הוא הסתבך ונכנס לחובות גדולים, אשר נושים רודפים אחריו ולוחצים אותו", תיאר הגאון רבי צבי ברוורמן. "ולצערנו הרב, מהלחץ והקושי, הוא בעצמו קיבל אירוע מוחי".

בכך התהפכה התמונה כולה. מי שעמד עד כה לצד מיטת בנו החולה, נזקק כעת בעצמו להחלמה, בעוד המשפחה ממשיכה להתמודד עם מחלת הילד ועם הנושים שאינם מרפים. בסביבתו של התלמיד החכם מבינים כי כל עוד החובות נותרים על כנם, הסיכוי להחלמה של ממש נותר רחוק.

הגדרתו של ראב"ד ביתר מבהירה את חומרת השעה. "אני מעיד שזה קרוב לפיקוח נפש אם לא ירימו אותו", אמר הרב, ובכך הציב את המקרה בשורה אחת עם המצבים שבהם ההלכה מחייבת לעזוב הכל ולהתגייס להצלה.

את קריאתו חתם הגאון רבי צבי ברוורמן בהבטחה מפורשת לכל מי שייקח חלק: "ואנחנו מבטיחים בעזרת השם, שכל מי שיסייע ויציל את הבן אדם הזה ואת משפחתו, בטוח וברור שיזכה בכל הברכות הכתובות בתורה: בריאות, נחת, הצלחה".

בעקבות הקריאה נפתחה בקופת העיר קרן לסיוע דחוף למשפחה, במטרה להסיר את עול החובות מעל התלמיד החכם ולאפשר לו להתמקד בהחלמתו ובטיפול בבנו. הציבור מתבקש להשתתף בסך 350 ש"ח, ולזכות בברכתו המפורשת של ראב"ד ביתר.

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