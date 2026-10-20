"אמא כבר לא תחזור": שמונה יתומים קטנים נותרו לבד ללא עזרה

היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט העיד על האישורים שנתן לחקירת נתניהו בתיקי האלפים. סנגורו של ראש הממשלה, עמית חדד, עימת אותו עם המסמכים וטען כי גרסתו אינה תואמת את התיעוד (משפט)

משה כהן