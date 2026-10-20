האחרון בעולם: הג'ירף הלבן נותר לבדו בטבע

מבזקים נוספים
יותר מ-540 תשתיות טרור הושמדו: צפו בפעילות אוגדה 91 בדרום לבנון
במהלך השבועות האחרונים פעלה אוגדה 91 במספר כפרים במרחב הביטחוני בדרום לבנון | הכוחות השמידו יותר מ-540 תשתיות טרור בהן מחסני אמל"ח ואיתרו יותר מ-150 אמצעי לחימה | צפו בתיעוד (צבא)ב. ניסני
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
החשבון נסגר: צו מעצר דרמטי נגד ראול קסטרו בן ה-95
ארבעה בני אדם נהרגו כשמטוסי קרב קובניים הפילו שני מטוסים אזרחיים מעל מים בינלאומיים. כעת, הרשויות בפלורידה פועלות נגד מי שהיה אז שר ההגנה של קובה (חדשות בעולם)דני שפיץ
יעקב אשר עולה להתקפה: "המעצרים - ניסיונות לשבש את הליך הבחירות"
עשרות בחורי ישיבה שחזרו משנת לימודים בישיבת חב"ד בברוקלין נעצרו עם נחיתתם בארץ עקב אי-הסדרת מעמדם מול צה"ל • יו"ר 'דגל התורה' ח"כ יעקב אשר תוקף: "מסע מתוכנן שנועד לשבש את הבחירות, קורא לשופט סולברג להתערב" • ח"כ מאיר פרוש: "הפנים המכוערות של גורמי השפיטה והכליאה" (חדשות)חנני ברייטקופף
עימות חריף בעדות מנדלבליט: לא זוכר שאישרתי חקירה על שוחד
היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט העיד על האישורים שנתן לחקירת נתניהו בתיקי האלפים. סנגורו של ראש הממשלה, עמית חדד, עימת אותו עם המסמכים וטען כי גרסתו אינה תואמת את התיעוד (משפט)משה כהן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 11:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 11:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
"אמא כבר לא תחזור": שמונה יתומים קטנים נותרו לבד ללא עזרה
בגיל 44 בלבד, לאחר שנתיים של מאבק איתן במחלה קשה וייסורים בלתי נתפסים, הלכה לעולמה מרת מיטל טובה גולן ע"ה | האם שקירבה המוני לבבות באהבה ובחיוך, הותירה אחריה אלמן שבור ושמונה ילדים קטנים בבית מרוסק | הם חייבים את העזרה שלנו כדי להתחיל לאסוף את השברים (חרדים)אסף מגידו
נר ועוד נר: הסרטון החדש שמבקש להדליק את עולם הישיבות
קול אחד, ועוד קול; בחור ישיבה ועוד בחור; ישיבה ועוד ישיבה: הקמפיין החדש של מפלגת "צבע שחור" הופך את אותיות ההצבעה "נר" למוטיב המרכזי בסרטון • במפלגה טוענים כי התלכדות עולם התורה סביב פתק אחד תיצור כוח פוליטי משמעותי במאבק נגד גזירת הגיוס (חדשות)חזקי שטרן