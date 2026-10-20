לעקוף את הפקקים מהאוויר: ההבטחה שמסעירה את פלורידה

שבוע בלבד לפני שהישראלים הולכים לקלפיות מגיע לאולפן אחד האסטרטגים הפוליטיים המשפיעים בארה"ב | כיצד שינה מכתב בודד את גורלה של ירושלים? מה הקשר בין פצצת אטום איראנית לרשת החשמל האמריקאית? ואיך ניסח בסתר את המצע הפרו-ישראלי ביותר של המפלגה הרפובליקנית? | היועץ הבכיר ג'ף בלבון חושף לאלי גוטהלף את מאחורי הקלעים של החדרים הסגורים בעולם, ומציב מראה מטלטלת מול החברה הישראלית (חדשות)

אלי גוטהלף