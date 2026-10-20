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מהפכה בכבישים

לעקוף את הפקקים מהאוויר: ההבטחה שמסעירה את פלורידה

מושל פלורידה התחייב לפעול להכשרת המכונית המעופפת החדשה של טסלה במדינה | המושל אף התבדח: "אפשר יהיה לדלג מעל רכבי גולף" (בעולם)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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איל ההון אילון מאסק (צילום: שאטרסטוק)

מושל פלורידה, רון דה סנטיס, הודיע כי יפעל לאפשר שימוש חוקי במכונית המעופפת החדשה של טסלה, לאחר שהחברה הציגה את יכולותיה של מכונית הספורט העתידנית שלה, המסוגלת להתרומם מהקרקע באמצעות מערכת דחף מיוחדת.

בתגובה לשאלה ברשת X אם המכונית תהיה חוקית בפלורידה, השיב המושל: "אנחנו נדאג שזה יהיה חוקי. לכל הפחות, אפשר יהיה להשתמש בה כדי לדלג מעל רכבי גולף בדה וילג'ס", בהתייחסו לקהילת גמלאים גדולה במדינה.

ההצהרה מגיעה בעקבות הדגמה שערכה טסלה ב־15 באוקטובר, שבה הציגה את דגם הרודסטר החדש, המצויד במערכת של עשרה נחירי דחף המופעלים באמצעות אוויר דחוס ומאפשרים לו לבצע קפיצות ותמרונים באוויר.

רכב טסלה מדגים תעופה מעל רכבים אחרים
רכב טסלה מדגים תעופה מעל רכבים אחרים (צילום: Tesla)

למרות התצוגה המרשימה, ייצור המכונית צפוי להתחיל לכל המוקדם בשנת 2028.

יש לציין כי הבטחת המושל אינה מהווה אישור חוקי להפעלת המכונית. לשם כך יידרשו הסדרה ואישורים רגולטוריים, לרבות עמידה בדרישות הבטיחות הפדרליות.
ארה"בפלורידהאילון מאסקטסלהרון דה סנטיס

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