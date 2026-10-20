לעקוף את הפקקים מהאוויר: ההבטחה שמסעירה את פלורידה

איל ההון אילון מאסק ( צילום: שאטרסטוק )

מושל פלורידה, רון דה סנטיס, הודיע כי יפעל לאפשר שימוש חוקי במכונית המעופפת החדשה של טסלה, לאחר שהחברה הציגה את יכולותיה של מכונית הספורט העתידנית שלה, המסוגלת להתרומם מהקרקע באמצעות מערכת דחף מיוחדת.

בתגובה לשאלה ברשת X אם המכונית תהיה חוקית בפלורידה, השיב המושל: "אנחנו נדאג שזה יהיה חוקי. לכל הפחות, אפשר יהיה להשתמש בה כדי לדלג מעל רכבי גולף בדה וילג'ס", בהתייחסו לקהילת גמלאים גדולה במדינה. ההצהרה מגיעה בעקבות הדגמה שערכה טסלה ב־15 באוקטובר, שבה הציגה את דגם הרודסטר החדש, המצויד במערכת של עשרה נחירי דחף המופעלים באמצעות אוויר דחוס ומאפשרים לו לבצע קפיצות ותמרונים באוויר.

רכב טסלה מדגים תעופה מעל רכבים אחרים - צילום: Tesla 10 10 0:00 / 0:07 רכב טסלה מדגים תעופה מעל רכבים אחרים ( צילום: Tesla )

למרות התצוגה המרשימה, ייצור המכונית צפוי להתחיל לכל המוקדם בשנת 2028.

יש לציין כי הבטחת המושל אינה מהווה אישור חוקי להפעלת המכונית. לשם כך יידרשו הסדרה ואישורים רגולטוריים, לרבות עמידה בדרישות הבטיחות הפדרליות.