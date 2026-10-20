משרד החוץ הצרפתי הגיב לסרטון שפרסם השר איתמר בן גביר, בו הוא מככב כג'יני המגשים משאלות לעזתים ומעביר אותם לפריז. "תארו לעצמכם שיש לכם מנורת קסמים, ואתם מבזבזים את המשאלה שלכם על... בן גביר. אפילו קסמים לא יכולים להסיר את איסור הכניסה שלו לצרפת", נכתב בתגובה הצרפתית. בן גביר פרסם סרטון תגובה בצרפתית.

קובי אטינגר