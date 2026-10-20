מבזקים נוספים
איראן עברה לצוללות: כך מבריחים נשק לחות'ים מתחת למים
תחקיר של וול סטריט ג'ורנל חושף שינוי טקטי דרמטי • לאחר שנים של הברחות בסירות דיג, טהרן החלה להשתמש במיני-צוללות | המעבר לתווך התת-ימי מקשה על גילוי ומאיים על חופש השיט (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
משרד החוץ הצרפתי מגיב לסרטון של בן גביר: "קסמים לא יסירו את איסור הכניסה"
משרד החוץ הצרפתי הגיב לסרטון שפרסם השר איתמר בן גביר, בו הוא מככב כג'יני המגשים משאלות לעזתים ומעביר אותם לפריז. "תארו לעצמכם שיש לכם מנורת קסמים, ואתם מבזבזים את המשאלה שלכם על... בן גביר. אפילו קסמים לא יכולים להסיר את איסור הכניסה שלו לצרפת", נכתב בתגובה הצרפתית. בן גביר פרסם סרטון תגובה בצרפתית.קובי אטינגר
שגריר ארה"ב בטורקיה מתח ביקורת על סעודיה: "תגובות צבאיות לא עובדות"
שגריר ארה"ב בטורקיה, תום באראכ, הביע ביקורת על סעודיה בהתייחסו למעורבותה בתימן. "אני חושב שסעודיה נמצאת במצב קשה מאוד. התגובות הצבאיות האלה מעולם לא הועילו. זה לא עובד, וסביר להניח שגם הפעם זה לא יעבוד" אמר באראכ.קובי אטינגר
"מצב הניקיון הוא חילול השם": המשבר בבני ברק יוצא משליטה | זו הדרישה החדשה
עקיבא שטרן מתריע על מצב הניקיון הקשה בעיר • דורש סמכויות ניהוליות מלאות ומציב תנאי: "ללא סמכויות אין אחריות" | יעקב אשר מבטיח מהפכה (חרדים)קובי ישראל
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 15:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 15:00 שלום רב, השעה 15:00, באולפן אריאל שרפר, עם מבזק חדשות כיכר FMאריאל שרפר
שמאל-ימין-שמאל-מרכז: מצעד התרחישים האפשריים בתום מערכת הבחירות הנוכחית | סקירה מרתקת
בעוד שבוע בדיוק יצאו מיליוני אזרחים להצביע כיצד הם רוצים שיראה עתיד המדינה ומי ישלוט בהנהגה, כשברקע הפוליטיקאים מפזרים הצהרות והתחייבויות עם מי יסכימו להקים ממשלה ומי מוקצה מחמת מיאוס | בצל ערפל הבחירות הדרמטיות, ניסינו לדמות את מירב התרחישים האפשריים בתום הסבב הנוכחי (בארץ)יוני גבאי
הגרמ"ה הירש במסר חריף "למי שיש לו מרמור": "זה אסור! אסור!" | צפו
ראש הישיבה התייחס בדברים חריפים בנוגע לחוק הגיוס • ראש הישיבה הזהיר: "הכוונה שלהם שלא יהיו עוד חרדים בארץ" | על המרמור אמר ראש הישיבה: "אסור ללכת לשום מקום אחר" (חרדים)חנני ברייטקופף
צעיר נפגע בינוני בתאונה בין טרקטורון לרכב במרחב ירדן
צעיר כבן 20 נפגע בינוני בתאונת דרכים בכניסה למסעדה במרחב ירדן. רוכב הטרקטורון נפגע מרכב וסובל מחבלות בגפיים. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים זיו.קובי רוזן