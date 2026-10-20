שגריר ארה"ב בטורקיה, תום באראכ, הביע ביקורת על סעודיה בהתייחסו למעורבותה בתימן. "אני חושב שסעודיה נמצאת במצב קשה מאוד. התגובות הצבאיות האלה מעולם לא הועילו. זה לא עובד, וסביר להניח שגם הפעם זה לא יעבוד" אמר באראכ.

קובי אטינגר