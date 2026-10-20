התגורר בבית הלוביסט הקטארי: סערה וגיבוי סביב כתב חדשות 13"

סולימאן מסוודה ( צילום: כיכר השבת )

סערה בעולם התקשורת והאכיפה: סולימאן מסוודה, שליח חדשות 13 בארצות הברית, התגורר בחודש שעבר במשך שבועיים בביתו של הלוביסט הקטארי ג'יי פוטליק בווירג'יניה, ואף שידר מחצר הנכס לפחות פעמיים. פוטליק נחשב לדמות מפתח בפרשה שבה חוקרת המשטרה חשד למתן שוחד ליועץ ראש הממשלה אלי פלדשטיין.

לפי רישומי המקרקעין בווירג'יניה ונתונים שהוגשו למשרד המשפטים האמריקאי, הנכס שבו התגורר מסוודה רשום על שם פוטליק ושימש ככתובת הרשמית של חברת הלובינג שבבעלותו, Third Circle, החתומה על חוזים מול שגרירות קטאר בוושינגטון.

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המקרה מעורר תהיות לאור העובדה שמסוודה עצמו זומן לפני כחצי שנה להעיד במשטרה במסגרת חקירת פרשת קטארגייט. במסגרת החקירה, נבדקו פרסומים שהעביר פלדשטיין לעיתונאים בזמן ששימש במקביל כדובר הקמפיין של פוטליק בישראל. הסרטון שזעזע את העולם: החשוד בהצתת העירייה נעצר - והפרופיל המפתיע ישראל גראדווהל | 16:32 בעדותו ציין מסוודה כי פלדשטיין פנה אליו בנושאים ביטחוניים והציג את עצמו כנציגו של ראש הממשלה. בחקירה אף עלה כי באחת ההזדמנויות פלדשטיין הונה את מסוודה כשהעלה לשיחה עובד מוסד לשעבר שעבד עבור הלוביסט. החשד והחקירה במשטרה חושדים כי העסקתו של פלדשטיין אצל פוטליק מהווה שוחד, אך פוטליק עצמו לא נחקר בפרשה בשל סירוב הרשויות בארה"ב לאפשר זאת. עם זאת, גורמי האכיפה הבהירו כי אם יגיע לישראל הוא ייאלץ להתייצב לחקירה. כזכור, במסגרת החקירה הוארך מעצרם של יועצי ראש הממשלה, יונתן אוריך ואלי פלדשטיין, לאחר שהשניים קיימו עימות ביניהם על פרטי החקירה ומסרו גרסאות שאינן תואמות. המשטרה דרשה את הארכת מעצרם בשבעה ימים מחשש לשיבוש חקירה.

יונתן אוריך ואלי פלדשטיין ( צילום: צילום: פלאש Yehoshua Yosef, Olivier Fitoussi/Flash90 )

מסוודה טוען מצידו כי שכר את הבית בתשלום מלא, כי הוא ופוטליק הינם חברים אישיים ותיקים, וכי מעולם לא פרסם דבר הנוגע לעסקיו של הלוביסט.

מחדשות 13 נמסר בתגובהלסיקור של 'הארץ', כי מסוודה מעולם לא סיקר את פוטליק או את לקוחותיו ולא שידר מידע מטעמו. יחד עם זאת, בחברת החדשות ציינו כי הכתב "שגה בשיקול הדעת", אך הבהירו כי הם עומדים מאחוריו ומגבים את עבודתו המקצועית במלואה לאור העובדה שמדובר באירוח קצר בדירה ריקה של חבר אישי.

הפרשה מצטרפת לשורה של מקרים שבהם נבדקים הקשרים בין גורמים ישראליים לבין הלוביסט הקטארי, על רקע החשדות למתן שוחד ולקידום אינטרסים זרים. במקביל, ממשיכה המשטרה לחקור את מעורבותם של יועצי ראש הממשלה בפרשה, תוך שהיא מתמודדת עם קשיים בהשגת עדויות מארצות הברית.

פוטליק לא הגיב לכתבה הראשונה שפורסמה על כך ב'הארץ', אם תתפרסם תגובה נביא אותה