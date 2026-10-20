לאחר מעצרם של עשרות הבחורים הצעירים מחב"ד, שחזרו הבוקר (שלישי) ארצה לאחר שנת לימודים בישיבה בברוקלין, ונעצרו בנתב"ג בעוון לימוד תורה לאחר שהם הוגדרו כעריקים, תנועת ש"ס יוצאת במתקפה חריפה במיוחד נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה.

ש"ס, מאשימה את היועמ"שית ב"התערבות פוליטית בוטה וחסרת תקדים במערכת הבחירות", כאשר לפי ההודעה של התנועה היועמ"שית עושה זאת, "באמצעות מתן הוראות למעצרים אלימים של בני ישיבות, ​וזאת למרות החוק הזמני שנחקק כדי למנוע התערבות פוליטית בתקופת הבחירות".

בהודעה נאמר עוד כי "תנועת ש"ס מגנה בחריפות את מעצרם הבוקר של בחורי ישיבה מחסידות חב"ד בנתב"ג".

בעקבות המעצר, יו"ר סיעת ש"ס וחבר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ ינון אזולאי, פועל ‌בהוראת יו"ר ש"ס אריה דרעי מול הגורמים הבכירים בצה"ל, בדרישה להביא לשחרורם המיידי של הבחורים, ללא כל עיכוב נוסף.

בריאיון שהעניק יו"ר ש"ס אריה דרעי ליוסי בן עטר ב'כאן מורשת' בשבוע שעבר, הוא תקף בחריפות את היועמ"שית על מעצר בחורי הישיבות ואמר כי "רואים שהכול זה היועצת המשפטית, המפוטרת, האנרכיסטית, שרוצה בכוח להפיל את ממשלת הימין, ומנסה להציף את העניין הזה בכל הכוח".

לדבריו, "היא ראתה שחודש-חודשיים זה לא הנושא הכי מדובר, כיוון שלפי כל הסקרים והמחקרים, הנושא של לומדי התורה של הגיוס הוא מספר 5 ומספר 6, ויש כאלה גם מחקרים מספר 8 בסדר העדיפות של הציבור מה סדר הבעיות שלהם. והיא ראתה שזה לא עולה, אז היא הלכה ו... כמו מתואם מראש. שלחה... הכריחה את המשטרה הצבאית ללכת לשמה, ולצערי הרב יש גורמים ב... במשטרה הצבאית שאנחנו יודעים מי הם, מפקדים, שגם הם רוצים להפיל את שלטון הימין, גם הם עובדים מתוך אג'נדה של שמאל. והלכו ועצרו בחורים, ידעו שלמחרת יהיו הפגנות של הפלג הירושלמי, יעצרו כבישים, משטרה תיתן מכות, יעצרו אנשים, וכל המדינה תדבר נגד החרדים. זה מה שהיא רצתה וזה מה שהיא עושה".

כאשר הוא נשאל האם היא עושה את זה בהוראה או בהפעלת מישהו מאנשי השמאל, מראשי מפלגות השמאל, השיב יו"ר ש"ס: "היא לא צריכה... היא חלק מהם, אז מה פירוש מה? תראה בקונצרטים ובאופרות שלהם, בכל התרבות המקולקלת שלהם, כשהיא נכנסת לשם היא מקבלת שמה מחיאות כפיים כמו גדול הדור. אז מה, אתה לא מבין? עורכת דין בינונית ומטה, שגדעון סער מינה אותה בטעות – הוא לא נרדם בלילה על הטעות הזו שהוא עשה - שבממשלה הקודמת, הכול עבר לידה, אף אחד לא ידע איך קוראים לה בכלל. היא לא צייצה, היא לא פתחה את הפה, נתנה להם לעשות מינוי רמטכ"ל שבוע לפני הבחירות, עשו הסכם עם לבנון על ההסכם הימי עם חיזבאללה בלי להביא לכנסת, הכול היא נתנה להם.

"פתאום אחרי הבחירות, כשהבינה שהולכת להיות פה רפורמה משפטית ושהיה המעמד של פיצול היועצת, היא הבינה את המצב והיא לקחה את זה כאג'נדה. ופתאום הפכה להיות גדולת המשפטנים, פתאום הפכה להיות הנערצת ביותר. היא מבינה, היא וחבריה, שהם היו גיבורי העולם, ובכך הם קונים את מעמדם... שאי אפשר שממשלה בפה אחד מפטרת אותה. הפה שאסר הוא הפה שהתיר, זה כלל גדול גם במשפט. ובכל זאת שום דבר, בג"ץ מגן עליה, אז גמרנו, אז מבינים את העניין".