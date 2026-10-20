צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל נוח'בה שחטף את שני לוק ז"ל

עשרות אלפי משתתפים, 78 מדינות, 8 זוכים עם שם ופנים ופרס אחד נכסף: הגרלת החלומות של 'עם ישראל חי' על דירת יוקרה בירושלים הפכה בשנים האחרונות לשם דבר ברחבי העולם כולו • "השקיפות והאמת חשובות לנו יותר מהכל. והציבור גם מבין את זה" • הצטרפו עמנו אל מאחורי הקלעים

חני שטיין