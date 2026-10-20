מבזקים נוספים
7 הרוגים ברצועת עזה מתקיפות צה"ל מאז הבוקר
עיתונאים עזתיים דיווחו על 7 הרוגים ברצועת עזה מתקיפות צה"ל מאז שעות הבוקר. בין ההרוגים: זוג שנהרג בתקיפת דירת מגורים ליד בית החולים שפאא' במערב העיר עזה, אדם שנהרג מירי צה"ל באזור קיזאן א-נג'אר בח'אן יונס, ושלושה נוספים שנהרגו בתקיפות במזרח העיר עזה, באזור ואדי עזה ובמחנה הפליטים ג'באליא בצפון הרצועה. בנוסף, אדם נהרג ואחר נפצע באורח אנוש בתקיפת כטב"מ על בית קברות באזור א-זואידה במרכז הרצועה.קובי אטינגר
צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל נוח'בה שחטף את שני לוק ז"ל
צה"ל ושב"כ חיסלו אתמול במרחב ג'באליא שברצועת עזה את תאמר מוחמד איברהאים אלצבאע', מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. אלצבאע' פשט לשטח ישראל ולקח חלק בחטיפתה של שני לוק ז"ל במהלך הטבח ב-7 באוקטובר. דובר צה"ל מעדכן על סגירת מעגל עם חוליית המחבלים שחטפה את לוק.קובי אטינגר
איראן: לא נחדש משא ומתן עם ארה"ב עד למילוי שבעת התנאים
יו"ר הפרלמנט האיראני מחמד קאליבאף הודיע כי ממשל טראמפ הפר את מזכר ההבנות והחריף את איומיו, מה שהעמיק את חוסר האמון. לדבריו, איומים צבאיים לא ישפיעו על החלטות איראן האסטרטגיות. במקביל, מזכיר המועצה לביטחון לאומי מחסן רזאאי הבהיר כי אפילו כמות קטנה של חומר גרעיני מועשר לא תוצא מאיראן, שכן מדובר בנכס אסטרטגי. רזאאי הדגיש שקיימת הסכמה גורפת באיראן שלא לחדש משא ומתן עד שארה"ב תנקוט צעדים לבניית אמון, בראשם מילוי התנאים שהציבה טהרן.קובי אטינגר
צה"ל: 40 חרדים שנעצרו בנתב"ג הביעו נכונות להתגייס
צה"ל מסר כי כל 40 החרדים שנעצרו הבוקר בנמל התעופה בן גוריון הביעו נכונות להתגייס לשירות צבאי.כיכר השבת
מקרון קיבל החלטה דרמטית: חיילים ייפרסו ברחובות צרפת | ההפגנה הבאה - בשבת הקרובה
ראש הממשלה מודה בכשלים מודיעיניים ובהיערכות כושלת | נשיא צרפת הורה באופן דרמטי על פריסת הצבא לצד המשטרה בשבת הקרובה |כפי שדיווחנו מוקדם יותר, חשוד בהצתת בניין עירייה היסטורי נעצר | המשבר מעמיק (בעולם)כיכר השבת
עבירות חמורות בקטינים במקווה ובבתי כנסת | מעצר בני ישיבות ערב בחירות
שחרור בחורי חב"ד מנתב"ג לבקו"ם מול כליאת הסרבנים | הערב ב"כיפות שחורות": יעקב מילר משיב על שריפת הקולות בימין | דיווחים על מגעים בין וושינגטון לטהרן וחשש ממתקפה בהמשך | נתניהו וסמוטריץ' אצל הרב סדן, וינטר מבהיר: רצים עד הסוף | אישום חמור בבית שמש: עבירות חמורות בקטינים במקווה ובבתי כנסת | והתיעוד היומי: מותגי יוקרה מהביזה בצרפת נמכרים בהנחות ענק | (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
המפלגות הקטנות שמעוררות זעם ולמה עוצרים בני ישיבות רגע לפני הבחירות? | פאנל 'כיפות שחורות'
האם מעצר תלמידי ישיבות בתקופת הבחירות נועד להבעיר את הרחוב ולעורר כאוס? והאם המפלגות החרדיות הקטנות ימיטו אסון וישרפו את הקולות של עולם התורה וגוש הימין? | הפאנל הסוער של 'כיפות שחורות' התכנס לעימות טעון במיוחד | "יש פה שלטון על שמטרתו לפגוע בחרדים", זעק איש 'דגל'; המילואימניק הטיח מנגד: "צריך סנקציות כלכליות נוקשות" | צפו (כיפות שחורות)יוסי סרגובסקי
אמבוש פוליטי: נתניהו וסמוטריץ' בפגישת חירום עם רבו של וינטר - שהגיב בזעם | צפו
ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' מפעילים לחצים כבדים על עופר וינטר לפרוש מן המירוץ לאור הסקרים האחרונים הקובעים כי הוא אינו עובר את אחוז החסימה | כך הגיב וינטר לפגישה של נתניהו עם רבו, הרב אלי סדן (פוליטי)כיכר השבת