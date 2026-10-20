נפתלי בנט באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא - צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 33:23 נפתלי בנט באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא ( צילום: כיכר השבת )

שבוע בלבד ליום הבוחר של בחירות 2026, והמתח הפוליטי מגיע לשיאו. אל אולפן 'כיכר השבת' הגיע ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת 'ביחד', נפתלי בנט, לריאיון מתוח, נוקב ונטול פילטרים.

מה שהתחיל כמפגש פוליטי על פרישתו של בני גנץ וסיכויי הגוש, הפך במהרה לריאיון סוער במיוחד בסוגיות דת ומדינה, יחסיו עם ההנהגה החרדית ועתידו של עולם התורה. בנט, שהגיע לאולפן כשהוא נחוש להציג את "מהפכת המשרתים" בראש סדר היום, פתח חזית חסרת תקדים מול יו"ר ש"ס אריה דרעי, תוך שהוא מאשים שהוא "אינו דתי", ומצהיר כי בינו לבין ההנהגה החרדית הנוכחית - "אין יותר משא ומתן". צפו בריאיון המלא. פתחנו את הריאיון בדרמה הטרייה של היממה האחרונה, פרישתו של שותפו לשעבר של בנט, בני גנץ, מהמרוץ הפוליטי. בנט לא הסתיר את חיבתו האישית לגנץ, אך הפנה אצבע מאשימה חריפה לעבר שותפיו הקודמים מימין. עשרות בחורי חב"ד שוחררו מהמעצר • הביעו נכונות להתגייס קובי ישראל | 16:44 שומר מכה בצרות: "הכול משתבש למוחמד בן סלמאן" דני שפיץ | 12:59 "בני גנץ הוא איש טוב, הוא מענטש", אמר בנט בפתח הדברים. "הוא בן אדם שלאורך כל השנים תמיד הציב את טובת ישראל מעל טובתו האישית, ושילם על זה מחירים מאוד קשים. הוא נעקץ על ידי אנשים, אתה... אתה יודע... "נכון. הרי הוא נכנס לממשלה, ועם כניסתו מיד ביבי עקץ אותו ואחר כך דרעי עקץ אותו, וזה לא בסדר. זאת אומרת, בא בן אדם עם כוונות טובות לאחדות והכל...". על השאלה האם הוא רואה את גנץ בתפקיד נשיא המדינה הבא, ענה בנט: "נראה מה יילד יום. נראה, אני לא... אנחנו עוד שבוע יש בחירות, אתה מדבר איתי כבר על נשיאות? אין לי מושג". בנט הבהיר כי לא לחץ על גנץ לפרוש: "אני דיברתי איתו עכשיו אחרי הפרישה ואמרתי לו כמה אני מעריך אותו. בשום צורה לא לחצתי עליו ולא שום דבר כזה".

מכאן עברנו אל הסקרים המדאיגים מבחינת גוש האופוזיציה, שמראים כי הגוש נמצא באזור ה-50 עד 53 מנדטים, רחוק מאוד מ-61 המנדטים המיוחלים, כשבחלק מהסקרים גוש נתניהו אף עוקף.

בנט דחה בתוקף את הנתונים הללו: "אני כופר בסקרים האלה! כי יש עכשיו תנועה משמעותית בגילאי 18 עד 30 ובמאוכזבי ליכוד שבאים אליי בגלל משהו ענק, וזה "מהפכת המשרתים" שאני מפמפם ומדבר ומסביר לכולם. זה לא איזה רפורמה קטנה, זה המהלך החברתי הגדול ביותר מאז קום המדינה! המהפכה של בעצם להציב את המשרתים והעובדים בפסגת הפירמידה, ולפרק את ה...".

כשנשאל האם בסקרים הפנימיים שלו המספרים שונים, השיב בביטחון: "כן, אנחנו צומחים וצומחים. אנחנו יכולים להגיע ל-61, אנחנו קרובים ל-61 בסקרים, ועם עוד פוש מגיעים ל-61".

כשעומת מול הסקרים של ערוצים 11, 12 ו-13, שלף בנט אמירה חריפה: "זה יהיה יום הכיפורים של הסוקרים! כן, אני חושב שכן. לי יש חיישנים שאין לאף אחד, לא כי אני יותר חכם, אלא כי מבוקר עד לילה אני בשטח בצורה שאף מועמד לא נמצא בה. אתה יודע, עושה את ה"פרלמנטים". עכשיו אני מגיע ממחנה יהודה, כרגע ממחנה יהודה! לא תגיד צפון תל אביב. וואללה, אתה לא יודע מה קורה שמה בצעירים. הצעירים, שלדעתי לא יודעים לסקור אותם, מ-18 עד 30, זה...".

תרחישי היום שאחרי והקרבות בתוך הנגמ"ש

כשהצגנו בפניו את דבריו של יו"ר 'ישראל ביתנו' אביגדור ליברמן באולפן 'כיכר השבת', לפיהם גם במחיר של בחירות חוזרות הוא לא יאפשר הקמת ממשלת מעבר במיעוט, סירב בנט להיגרר לתרחישים, אך הציב קווים אדומים ברורים:

"אני כופר בזה ואני לא מתכוון להתעסק בזה, כי העיסוק בזה מקטין את ה... אז אני אומר עוד... תשמע, אמרתי אלף פעם: אני אקים ממשלה רק על בסיס מפלגות שהן בעד ישראל יהודית ודמוקרטית, בעד שירות לכל, בעד חוקה וועדת חקירה ממלכתית. רע"ם לא עומדת בזה, ש"ס ממש לא עומדת בזה, יהדות התורה לא עומדת בזה".

בנט הבהיר מדוע הוא מסרב לעסוק בספקולציות של ממשלת מיעוט: "אני אגיד כבר עכשיו בריאיון: אתה יכול לשאול אותי אלף דברים, הרי יש אלף סיטואציות. לא מתכוון להתעסק בזה, ואני אגיד לך למה, כי זה פשוט מזיק למטרה. אני פה לא רק כי אתה נורא נחמד ואני אוהב אותך, אלא כי מטרתי... כי המטרה שלי כרגע... אני פה עם אינטרס, והאינטרס הוא להביא לניצחון לגוש המשרת. ולכן העיסוק הזה מזיק, ולכן אני לא מתכוון".

כשנשאל על ההסכמים שהופרו בתוך הגוש וההתקפות של חבריו לגוש נגדו לאחר שאמר בציניות בנאום שנתניהו יהיה "שר האוצר שלו", ענה בנט בקור רוח: "תראה, אני יכול להגיד: אני אחראי למעשיי. המפלגה שלי ממש באסטרטגיה גושית, אתה לא תמצא אותנו תוקפים אחרים. כי אני מתעסק רק בלהציג לעם מה כן: איך מורידים את יוקר המחיה בישראל, איך אנחנו מפרקים את ארגוני הפשיעה, איך מחסלים את חמאס בעזה - כי התפיסה החדשה היא לחיות לצד חמאס, זה מה שנתניהו מקדם, ואני דוחה את זה".

"אני לא נפגע", הוסיף. "פוליטיקה זה לא מקום למצוא חברים, זה מקום לשרת את העם שלי, את הארץ שלי, את האמונה שלי, את המדינה. ולכן בניתי מסלול לניצחון. יש מסלול לניצחון, זה כרוך בשלושה דברים: מהפכת המשרתים, פרלמנטים בשטח, ויומם ולילה צעירים, צעירים, צעירים. יש יקום שלם שאני... יכול להיות. אבל אני אגיד כזה דבר: אני בקשר יומיומי עם חבריי לגוש. בסדר, אני לא מתעסק בדבר הזה כי זה לא חשוב. מה שחשוב זה שיש לנו שבוע כדי להציל את מדינת ישראל מהתאבדות קולקטיבית".

הפסילה של רע"מ: "השבעה באוקטובר שינה הכל"

אחת הנקודות בריאיון הייתה יחסו של בנט לסיעת רע"מ ולמנסור עבאס. מצד אחד הוא מצהיר כי לא יישען עליהם, ומאידך אינו מתחרט על ממשלת השינוי שהקים איתם.

"כי קרה דבר קטן באמצע: השבעה באוקטובר!", הסביר בנט כשנשאל על הסתירה. "לא, אבל השבעה באוקטובר משנה הכל. זה אומר שאנחנו יכולים להישען רק על מפלגות שבאופן אקטיבי הן בעד מדינה יהודית ודמוקרטית, ובאופן אקטיבי בעד שירות בצבא. הם לא עומדים בדבר הזה".

כשעומת עם טענות שלפיהן עבאס הסכים לשירות לאומי והכיר במדינה יהודית, הסביר בנט את ההיגיון שעומד מאחורי הדרת הערבים מהקואליציה המתוכננת:

"אני אגיד לך עוד משהו: המהלך של מהפכת המשרתים הוא כל כך דרמטי, שהוא חייב להיעשות מתוך הציבור היהודי במדינת ישראל. זאת אומרת, אתה לא יכול... כי אלה מהלכים מאוד כואבים בטווח הקצר. אני חושב שזאת תהיה המהפכה הכי טובה לציבור החרדי מאז קום המדינה, כי זה יחלץ את הציבור החרדי מתוך המלכודת הבלתי אפשרית שנלכד בה ולא באשמתו. ולכן זה צריך להיות על בסיס הקואליציה שדיברתי עליה".

שותפים אפשריים: הליכוד, ירון זליכה ועופר וינטר

באשר להרכב הממשלה הבאה, בנט סימן יעד ברור: "מפלגות הגוש הליברלי. אחרי שנתניהו ילך הביתה, אני גם רוצה להכניס את הליכוד. והוא ילך הביתה".

כשנשאל האם הוא רואה את עצמו כראש הממשלה הבא, אמר: "אני מתמודד לראשות הממשלה, אבל בסוף הציבור יחליט ואני אכבד את ההחלטה. הציבור יחליט, אנחנו נדבר על זה יום אחרי. אני אומר עוד פעם: סיכמנו שלא מתעסקים בזה, כי יש אנשים שמאוד רוצים שאני אהיה ראש ממשלה, יש אנשים שמאוד רוצים שגדי יהיה, ויש אנשים שרוצים שליברמן יהיה. אחרי מחקר הגענו למסקנה שלא מתעסקים במפלגה הגדולה". הוא אף הכחיש את הטענות של בני גנץ על "בלוק" עם ליברמן נגד איזנקוט: "לא היו דברים מעולם! לא היו דברים מעולם, אני מכחיש איזושהי שיחה בדבר הזה, לא היה ולא נברא".

בנט לא חסך שבטו ממועמדים אחרים. על הפרופסור ירון זליכה ואפשרות שיכהן כשר אוצר אמר: "אין לי הרבה הערכה ליכולות ולביצועים. כשאני העברתי את רפורמת פירוק מונופול המלט, אז הוא פעל נגד. היה לי לא קל, אבל הוא פעל נגדי, הוא פעל נגד פירוק מונופולים פעם אחר פעם. ולכן המפלגה היחידה שיודעת לטפל ביוקר המחיה באמת זה אני. אמרתי: מאוד לא הייתי רוצה, כי אני חושב שהוא בפעולותיו פעל למען מונופולים פעם אחר פעם, גם במונופול חברות הסלולר".

על תת-אלוף במיל' עופר וינטר אמר בנט: "עופר וינטר, קודם כל הוא היה מפקד מצוין. אני מכיר אותו משנת 1990, הוא היה פקוד שלי במבצע הכי גדול שעשיתי בלבנון עם "מגלן". אני הייתי המפקד, הוא היה תחתיי. לצערי הוא הלך "אול-אין" על נתניהו. אני מקשיב למה שהיהודי אומר, וזה יהודי ישר: הוא אומר "אני רק הולך עם נתניהו". הוא אומר את זה! קם בבוקר, אומר: רק ביבי, רק ביבי, רק ביבי! אבל בסוף רק ביבי, אז זה לא נורמלי. מי שרוצה שינוי - אין טעם להצביע לווינטר. מי שרוצה גיוס של הציבור החרדי לא יכול להצביע לווינטר, כי הקואליציה היחידה שהוא יכול להקים זה עם הליכוד, ש"ס ויהדות התורה".

תמיכת טראמפ, זהות 'ביחד' ותחבורה ציבורית בשבת

בנט התייחס להצהרה הדרמטית של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שתמך חד-משמעית בנתניהו והזהיר כי כל מנהיג אחר יהיה "טעות", בנט לא נבהל: "קודם כל, אני מאוד מעריך את הנשיא טראמפ. אני גדלתי הרבה שנים באמריקה, עשיתי ביזנס. למעשה אני המתמודד היחיד שבא מהעולם העסקי - הקמתי חברות, עשיתי ביזנס באמריקה. טראמפ בא מרקע אמריקאי של ביזנס, אני אמצא שפה משותפת איתו, תנוח דעתך".

על הדימוי של מפלגתו 'ביחד' אמר: "אני חובש הכיפה היחיד במקומות הבולטים. מפלגה ציונית. עמדות ביטחוניות - הן שלי. ביטחוני-מדיני זה ימין: כלומר אני נגד מסירת שטחים, נגד אפילו סנטימטר אדמה, נגד מדינה פלסטינית, בעד התיישבות ביהודה ושומרון. בתחום הפנימי - ליברלי. אני בעד ליברליות, אני בעד "חיה ותן לחיות"".

המאבק בחינוך החרדי: "ממ"ח או זירו תקציבים"

בשלב זה של הריאיון הגענו לנקודת הליבה הסוערת של הציבור החרדי: הרפורמה שהוא מתכנן במערכת החינוך החרדית. בנט הבהיר כי בכוונתו לחייב את כל המוסדות בלימודי ליבה מלאים או לשלול לחלוטין את תקצובם.

רה"מ לשעבר הצהיר כי בכוונתו "לפרק את "המדינה החרדית" שקמה! כן, אני רוצה. בוא אני אגיד לך מה אני הולך לעשות, זה מה שאני באמת אעשה: אני בא לכל רשת היום ואומר - נניח הממשלה תקום בינואר - אני אומר לכל בית ספר: יש לכם עכשיו הזדמנות להכריז על עצמכם כממלכתי-חרדי (ממ"ח). והמשמעות של ממלכתי-חרדי זה מתמטיקה ואנגלית חובה! לימודי ליבה. ואז תקבלו את כל התקצוב. ואם לא - אין תקצוב! זירו תקציב!".

לדבריו: "אני אומר: תהפכו לממ"ח. אני לא כופה עליהם כלום. אבל מי שמתעקש לשלול מהילדים - שלא בחרו, הם בני שבע! בגיל שבע בחרו לשלול מהם אנגלית, לשלול מהם מתמטיקה - זה כמו לכרות להם את האצבעות!".

בנט התייחס למסמך שחשף מיכאל שמש, לפיו בממשלתו הציעו 100 מיליון ש"ח למוסדות הפטור תמורת הימנעות בתקציב, בנט הודה ביושר בשינוי שחל בו:

"אתה צודק ב-100%! ולכן קרה דבר באמצע - זה השבעה באוקטובר ויציאה מהקונספציה, גודל הקונספציה! אני מסביר לך את התהליך: הנושא החרדי לא היה לב העיסוק שלי לאורך השנים. עסקתי בביטחון, בחינוך. כשהייתי שר חינוך, על פי ההסכם הקואליציוני פרוש היה אחראי. אני התעוררתי! הבנתי שיש מיליון וחצי חרדים במדינת ישראל, אבל הם בתוך מדינה משלהם שעובדת מול עסקנים: שאפשר לא לעבוד ולקבל כסף, אפשר לא לשרת ולקבל כסף, אפשר לשלול מהילדים את הזכות לאנגלית".

"אין כפייה, אין כלא, אני לא צריך כלא! אין מעצרים על זה. אני אומר דבר אחר: אין שום כפייה. אני כמדינה, מדינת ישראל לא מממנת חינוך שלא נותן את הכלים האלה. גם באמריקה - אמריקה מממנת public schools. אתה רוצה להקים בית ספר פרטי שלא מלמד אנגלית? אתה לא תקבל כסף, תקים על חשבונך! אין בעיה, תקימו על חשבונכם, לא על חשבון מדינת ישראל".

העימות הסוער על אריה דרעי: "לדרעי אין אלוקים, זה חילול השם!"

בשלב הזה של הריאיון, סביב סוגית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, בנט פתח במתקפה חסרת תקדים, אישית וחריפה ביותר, על יו"ר ש"ס אריה דרעי, בעקבות עמדתו בנושא חוק הגיוס.

"אני רוצה להסביר למה זה הדבר בעיניי החשוב ביותר בבחירות הקרובות: כי ישראל מתאבדת כרגע!", קרא בנט. "נכון להיום יש כבר מיליון וחצי חרדים, בעוד דור זה ארבעה מיליון חרדים. הלוואי! אבל הם חייבים לשרת בצה"ל, אין לנו חיילים! הם חייבים לצאת לעבוד ולשלם מס הכנסה. והדבר שהכי נורא זה החינוך - אני לא מוכן כמדינת ישראל ציונית ודמוקרטית לשלוח ילדים למציאות כזאת".

בנט המשיך לתאר את השינוי בעמדותיו: "תינוקות שנשבו, זה איום ונורא! אני בעבר חשבתי שאפשר משא ומתן עם המפלגות החרדיות. התפכחתי. אתה יודע מה באמת היה רגע ההתפקחות? אחרי השבעה באוקטובר, תקופה נוראה. אבל העם התגייס, ואני בלב קיוויתי שהציבור החרדי יבוא, ידפוק על הדלת של הבקו"ם ויגיד "אני רוצה להתגייס!". ומה דרעי עשה? הוא אמר: "שלא ייחלש לבבכם וחלילה לא תתגייסו!"."

לדבריו: "פעם אחת תראה לי שהוא קרא לאלה שלא לומדים להתגייס? הוא לא עשה את זה! וכל ראשי הציבור אמרו "אף אחד שלא יתגייס!". עזוב עכשיו, שים בצד. הנקודה העיקרית היא: תן מאה שנה למשא ומתן עם דרעי וגולדקנופף, מאה שנה - האם אי פעם דרעי וגולדקנופף יקראו לחרדים להתגייס לצה"ל?!"

"מחרטטים אותנו! לדרעי אין אלוקים!", התבטא בנט והריאיון הגיע לנקודת רתיחה: "אני אומר את זה! ואני אגיד לך למה אני אומר את זה: כי זו בושה וחרפה! אחיכם יצאו למלחמה, והוא אמר לציבור החרדי שלא תעזו לעזור לאותם חיילים שנופלים! זה בדיוק מה שהוא אמר! לאריה דרעי אין אלוקים. זה לא דתי, זה לא ציוני, זה לא בתורה! כולם לחמו! לא! הוא לא שומר את המצווה של שמירה על ארץ ישראל, הוא לא שומר! זאת לא שמירת מצוות?! את המצווה הכי בסיסית: לצאת להילחם ולהגן על ארץ ישראל אל מול אויבים במלחמת מצווה, ש"אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה" יוצאים - הוא לא שומר את המצווה! זה חילול השם וזה לא דתי! זו המצאה של דת חדשה שהיא לא היהדות! כי היהדות מצווה לשמור על ארץ ישראל אל מול אויבים שרוצים לשחוט אותך, ואותי, ואת כולם! אז הוא לא דתי, אני יותר דתי ממנו!".

חוק הגיוס: סגירת הברזים הכלכליים ואפס פטורים

כיצד מתכוון בנט לממש את חוק הגיוס ביום שאחרי? בנט מבהיר כי לא ישלח שוטרים לבני ברק, אך יפעיל סנקציות כלכליות דרקוניות עד לשיתוק תקציבי מלא.

"מאוד פשוט: אין כפייה יותר בישראל. מי שרוצה לשרת - ישרת, מי שלא רוצה - לא ישרת. מי שרוצה לעבוד - יעבוד. אני לא מכניס משטרה לבני ברק, לא מאמין בזה. אין בזה שום תועלת, זה רק יוצר הפגנות וקיצוניות, זה מיותר וזה לא אפקטיבי. הנה מה שאני עושה: אני סוגר את כל צינורות הכסף! מי שלא מתגייס לא יקבל שקל קצבאות משום סוג: לא הנחות בארנונה, לא סבסוד מעונות, לא קצבאות... יש עוד בערך 48 צינורות שמזינים את המערכת. אני סוגר את כל תקציבי עולם התורה, לא יהיה תקציב לעולם הישיבות ועולם הכוללים".

כשנשאל על גיל הפטור והלומדים הקיימים, הסביר: "מי שכבר מעבר לגיל גיוס לא מקבל שום סנקציה. והחידוש הגדול זה מערכת החינוך: ממ"ח מלא, או אפס תקצוב".

האם הדלת סגורה לחלוטין בפני דרעי, גולדקנופף ואשר? בנט התנה זאת בתנאי אחד יחיד: "לא, אם אריה דרעי יקבל את המתווה שלי של שירות לכולם".

סמוטריץ', פנייה לציבור החרדי ושירות חובה לערבים

באשר לבצלאל סמוטריץ', הציב בנט תנאים נוקשים לכניסתו לממשלה בראשותו: "אם הוא יקבל ועדת חקירה ממלכתית, ויקבל את מתווה הגיוס - שהוא מתנגד אליו כי הוא שפוט של דרעי וגולדקנופף. אריה דרעי וסמוטריץ' הכי קרובים: עכשיו עושים הצגות, ודקה אחרי הבחירות דרעי ידרוש עשרות מיליארדים וסמוטריץ' יענה לזה. אם הוא יקבל את כל התנאים, כולל חוקה - נדבר".

לגבי העברת חוקה, הסכים בנט עם הערכתי כי לא ניתן להעבירה ברוב צר של 61 חברי כנסת: "אתה צודק בדבר הזה. חוקה לא מעבירים על חודו של קול, ממש לא. אנחנו נצטרך להרחיב את הממשלה בצורה משמעותית".

"המון רעל נכתב עליי", חזר בנט לדבר על הנושא החרדי: "כאילו אני שונא חרדים. אני לא יורד על הציבור החרדי! אני חושב שהציבור החרדי הוא הקורבן הכי גדול במדינת ישראל. כי אף אחד לא שאל ילד בן שש אם זה בסדר שלעולם לא יהיה לו אנגלית, שהוא לא יוכל לעבוד בהייטק, לא יוכל להתפרנס - כי בגיל 25 עם שלושה ילדים אתה לא יכול להתחיל ללמוד אנגלית מאפס. כפו עליו את הדבר הזה. אני לא אציב את החרדים בפינה: אני אפסיק את הקצבאות, אבל אני אתן עשרה חודשים של הכשרות מקצועיות עם דמי קיום על חשבון המדינה. אני אתן הזדמנות למי שירצה להיות מתכנת או בעל מקצוע".

כשנשאל האם כל הסנקציות שיחולו על חרדי שלא ישרת יחולו באופן זהה לחלוטין על צעיר ערבי שישתמט, סיכם בנט בנחרצות: "בדיוק, חד-משמעית".