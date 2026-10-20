איראן: לא נחדש משא ומתן עם ארה"ב עד למילוי שבעת התנאים

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' מפעילים לחצים כבדים על עופר וינטר לפרוש מן המירוץ לאור הסקרים האחרונים הקובעים כי הוא אינו עובר את אחוז החסימה | כך הגיב וינטר לפגישה של נתניהו עם רבו, הרב אלי סדן (פוליטי)

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