"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

בזירה הבינלאומית: דיווחים על מגעים מתקדמים בין ארצות הברית לאיראן להפשרת מיליארדים, כאשר בישראל מתריעים מפני חישוב מוטעה שיוביל להסלמה. במקביל, גורמים דיפלומטיים מעריכים כי לאחר בחירות האמצע באמריקה תיתכן מתקפה משותפת שתגרור דרישות לוויתורים ישראליים.

במערכת הפוליטית: שבוע לבחירות, ראש הממשלה נתניהו והשר סמוטריץ' נועדו ביישוב עלי עם הרב אלי סדן בניסיון להפעיל לחץ על מפלגת "עמך ישראל" לפרוש מהמרוץ. יו"ר הרשימה עופר וינטר דחה את הדברים על הסף והצהיר כי ירוץ עד הסוף.

באוקראינה: זעזוע עמוק בעקבות תיעוד שפרסם הנשיא זלנסקי, שבו נראית עגלת תינוקת בת שנה שנהרגה מפגיעת כטב"ם רוסי בפארק בחרקוב לצד חמישה בני אדם נוספים, זאת על רקע עיכוב משלוחי טילי פטריוט מארצות הברית.

בארץ: פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום חמור נגד תושב בית שמש בן שלושים ושלוש, בגין שורת עבירות חמורות בארבעה נערים במקווה ובבתי כנסת בעיר לאורך השנתיים האחרונות.

תחזית מזג האוויר: הלילה יוסיף להיות קריר, ומחר תחול התחממות קלה.

ולסיום – התיעוד הקיצוני היומי: ברחובות צרפת מציעים שודדים למכירה פריטי יוקרה שנבזזו במהלך המהומות בהנחה של תשעים אחוזים, כאשר רשויות האכיפה מזהירות ממעצר מיידי של סוחרים וקונים.

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