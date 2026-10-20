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אישה נפגעה קשה מאוטובוס בירושלים
אישה כבת 35 נפגעה קשה מאוטובוס בשדרות חיים בר לב בירושלים. לפי דיווח איחוד הצלה, הולכת הרגל סובלת מפגיעה רב מערכתית. צוותי רפואה העניקו לה טיפול ראשוני בזירה והיא פונתה לבית החולים הדסה הר הצופים במצב קשה.קובי רוזן
נחשף תרגיל החקירה שעשו לחשודות ברצח שהסעיר את המדינה
אגם צרפי ושילת חוטה נשמעות בשיחה מתועדת דנות באישומים • "החוקרים אמרו לי שאשב 25 שנה" | התמלול המלא שמשמש את ההגנה (חוק ומשפט)קובי רוזן
בצל השמועות על מותו: צפון קוריאה פרסמה תמונות על קים ג'ונג און
סוכנות הידיעות הממלכתית פרסמה תמונות של השליט בסיור עבודה • בתו בת ה-13 מלווה אותו | ההיסטוריה הארוכה של דיווחים על "מותו" (בעולם)מישאל לוי
אישה בת 35 נפגעה קשה מאוטובוס בירושלים
אישה בת 35 נפגעה במצב קשה מאוטובוס בשדרות חיים ברלב בירושלים. הולכת הרגל סובלת מחבלה רב מערכתית. צוותי מד"א פינו אותה לבית החולים הדסה הר הצופים. הדיווח על האירוע התקבל במוקד 101 בשעה 22:14.קובי רוזן
מזל טוב באי היוקרתי: שתי חופות יהודיות נערכו תוך 24 שעות במיקונוס
כדת משה וישראל: בית חב"ד באי מיקונוס היוקרתי ביוון ערך לראשונה שתי חופות מרגשות לזוגות יהודים על רקע נופי האי המפורסם | בית חב"ד החדש באי, ציין את החופות כאבן דרך היסטורית בפעילות: "התרגשות עצומה, החתן והמשפחה הניחו תפילין ושמחנו יחד" (אנשים)יאיר טוקר
הגר"ד לנדו בהתייחסות ראשונה למפלגות החרדיות החדשות: "מרמור וטענות"
ראש הישיבה הגר"ד לנדו מתייחס לראשונה למפלגות החרדיות החדשות בכינוס בחירות באשדוד • "מי שנמנע מהצבעה לג' או מצביע למפלגות שאין רוח חכמים נוחה מהן מאבד את זהותו כחלק מעולם התורה" • "מה הוא יענה לילדים שלו כשיראו שאבא או אמא מוציאים את עצמם מן הכלל?" (חרדים)חנני ברייטקופף
יו"ר 'צבע שחור' מתפוצץ בשידור: "אל תכניס לי מילים - אני לא נגד הרבנים" | מעייריב
יו"ר מפלגת צבע שחור חיים מילר בראיון סוער במיוחד - אל תפספסו | דרמה חסרת תקדים בנתב"ג: עשרות בחורי ישיבה שנעצרו הבוקר - שוחררו בערב | אירוע חריג בבני ברק: הגר"מ נידאם הותקף על ידי שוטרים במהלך ניסיון הריסה (מעייריב)איצלה כץ
"צריכים לקבל רק החלטה סופית": טראמפ שיגר איום עוקצני לאיראנים
הנשיא לשעבר התייחס למתיחות מול טהרן ואמר כי יש לקבל החלטה סופית • נתניהו התחייב להפיל את המשטר האיראני | דיווחים על מגעים בין וושינגטון לטהרן (חדשות)יוסי נכטיגל