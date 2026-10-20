סוכנות הידיעות הממלכתית של צפון קוריאה פרסמה היום (שלישי) תיעוד חדש של השליט קים ג'ונג און, בניסיון להפריך את גל השמועות הדרמטי שהציף את כלי התקשורת בעולם ביממה האחרונה. השמועות טענו כי הרודן בן ה-42 לקה בדימום מוחי חמור והלך לעולמו בבית חולים בבייג'ינג.

התמונות החדשות, שלטענת הסוכנות הממלכתית צולמו ביום שישי, מציגות את קים כשהוא עורך סיור עבודה באולם תצוגה לביגוד ולהנעלה בבירה פיונגיאנג. לצידו תועדה בתו בת ה-13, קים ג'ו אה, כשהיא מלווה אותו מקרוב. בתמונות נראה השליט בוחן נעל ורודה, מתבונן בגלילי בד וסוקר מעיל נשים המוצג על בובת ראווה.

פרסום התיעוד נועד לבלום את הדיווחים שהפיץ שיא וואנג'ון, מתנגד משטר סיני מוכר המתגורר בארצות הברית ועומד בראש תנועה פוליטית שהוצאה מחוץ לחוק בסין. וואנג'ון טען כי קים איבד את הכרתו, הובהל בחשאי לטיפול בסין ושם נקבע מותו, תוך שהוא מוסיף כי גופתו הוחזרה בסתר למדינה.

גורמי מודיעין בדרום קוריאה מיהרו להבהיר כי לא קיימת כל אינדיקציה או מידע המאמת את הדיווחים האמורים. ההופעה המחודשת של קים לא לוותה בהודעה רשמית המתייחסת ישירות לשמועות על מצבו הרפואי, אך היא סתרה את הטענות שלפיהן לא נראה בציבור במשך ימים ארוכים.

ב-BBC ציינו כי ישנן סיבות מרכזיות נוספות להטיל ספק רב בטענות על קריסה בריאותית של קים ג'ונג און. לפי הניתוח של הרשת הבריטית, אירוע רפואי דרמטי בסדר גודל כזה היה מותיר חותם מיידי מחוץ לגבולות המדינה המבודדת: סין, למשל, הייתה עשויה להדק באופן חריג את האבטחה לאורך הגבול כדי להיערך לאי-יציבות או לגלי פליטים, ובמקביל הייתה נרשמת תנועה יוצאת דופן סביב נציגויותיה הדיפלומטיות של פיונגיאנג בעולם.

בנוסף, גם עריקים צפון-קוריאנים המתגוררים בדרום קוריאה, הנשענים בשגרה על רשתות קשר לא-רשמיות המובילות מידע מתוך המדינה דרך הגבול הסיני, דיווחו כי לא התקבל אצלם כל אות או אינדיקציה התומכת בדיווחים – מה שלא מנע מהשמועות להמשיך להתפשט במהירות ברשתות החברתיות.