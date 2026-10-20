חרדית נלכדה מתחת לאוטובוס בירושלים וחולצה; מצבה קשה

ראש הישיבה הגר"ד לנדו מתייחס לראשונה למפלגות החרדיות החדשות בכינוס בחירות באשדוד • "מי שנמנע מהצבעה לג' או מצביע למפלגות שאין רוח חכמים נוחה מהן מאבד את זהותו כחלק מעולם התורה" • "מה הוא יענה לילדים שלו כשיראו שאבא או אמא מוציאים את עצמם מן הכלל?" (חרדים)

חנני ברייטקופף