שני פצועים בתאונה עצמית בכביש 431 ליד מחלף ענבה

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"לא הערכתי את העוצמה נגדנו": המועמד של וינטר מסביר למה פרש מהמירוץ
סגן ראש מועצת שומרון התייחס להחלטתו לפרוש ממפלגת עמך ישראל • "מי שיוצא לגשם בלי מטרייה שלא יופתע שהוא נרטב" | הריאיון המלא (פוליטי מדיני)יוני גבאי
חרדית נלכדה מתחת לאוטובוס בירושלים וחולצה; מצבה קשה
הולכת רגל כבת 35 נפגעה מאוטובוס בשדרות חיים בר לב בירושלים - ליד הרכבת הקלה. צוותי החירום העניקו טיפול ראשוני בזירה | פונתה לבית החולים הדסה הר הצופים במצב קשה (בארץ)מישאל לוי
אישה נפגעה קשה מאוטובוס בירושלים
אישה כבת 35 נפגעה קשה מאוטובוס בשדרות חיים בר לב בירושלים. לפי דיווח איחוד הצלה, הולכת הרגל סובלת מפגיעה רב מערכתית. צוותי רפואה העניקו לה טיפול ראשוני בזירה והיא פונתה לבית החולים הדסה הר הצופים במצב קשה.קובי רוזן
נחשף תרגיל החקירה שעשו לחשודות ברצח שהסעיר את המדינה
אגם צרפי ושילת חוטה נשמעות בשיחה מתועדת דנות באישומים • "החוקרים אמרו לי שאשב 25 שנה" | התמלול המלא שמשמש את ההגנה (חוק ומשפט)קובי רוזן
בצל השמועות על מותו: צפון קוריאה פרסמה תמונות על קים ג'ונג און
סוכנות הידיעות הממלכתית פרסמה תמונות של השליט בסיור עבודה • בתו בת ה-13 מלווה אותו | ההיסטוריה הארוכה של דיווחים על "מותו" (בעולם)מישאל לוי
אישה בת 35 נפגעה קשה מאוטובוס בירושלים
אישה בת 35 נפגעה במצב קשה מאוטובוס בשדרות חיים ברלב בירושלים. הולכת הרגל סובלת מחבלה רב מערכתית. צוותי מד"א פינו אותה לבית החולים הדסה הר הצופים. הדיווח על האירוע התקבל במוקד 101 בשעה 22:14.קובי רוזן
מזל טוב באי היוקרתי: שתי חופות יהודיות נערכו תוך 24 שעות במיקונוס
כדת משה וישראל: בית חב"ד באי מיקונוס היוקרתי ביוון ערך לראשונה שתי חופות מרגשות לזוגות יהודים על רקע נופי האי המפורסם | בית חב"ד החדש באי, ציין את החופות כאבן דרך היסטורית בפעילות: "התרגשות עצומה, החתן והמשפחה הניחו תפילין ושמחנו יחד" (אנשים)יאיר טוקר
הגר"ד לנדו בהתייחסות ראשונה למפלגות החרדיות החדשות: "מרמור וטענות"
ראש הישיבה הגר"ד לנדו מתייחס לראשונה למפלגות החרדיות החדשות בכינוס בחירות באשדוד • "מי שנמנע מהצבעה לג' או מצביע למפלגות שאין רוח חכמים נוחה מהן מאבד את זהותו כחלק מעולם התורה" • "מה הוא יענה לילדים שלו כשיראו שאבא או אמא מוציאים את עצמם מן הכלל?" (חרדים)חנני ברייטקופף