מבזקים נוספים
במוצ"ש הקרוב: ישראל עוברת לשעון חורף | המשמעות ומה שאתם חייבים לדעת
בלילה שבין מוצאי שבת לראשון תזיזו את השעון שעה לאחור • המשמעות: שעת שינה נוספת אך שקיעה מוקדמת | כל מה שחשוב וצריך לדעת על המעבר לשעון חורף (חדשות בארץ)דוד הכהן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 11:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 11:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
המראה הנדיר מול החוף: הדולפין הוורוד הפתיע את המתרחצים
תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות מציג מראה יוצא דופן סמוך לחוף כאשר בעל חיים ימי נדיר בגוון ורוד נצפה במים ועורר עניין (חדשות בעולם)דני שפיץ
"השקרים שמפיץ בן גביר ראויים לכל גינוי": ברדוגו יצא למתקפה חריפה
הפרשן הפוליטי הכחיש דיווחים על ישיבה משותפת עם איזנקוט • "הקניבליזציה בגוש הימין ראויה לגינוי" | העימות שמחריף (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
תעלומה בלב מטע הדקלים: גוף ענק ומוזר צנח משום מקום
תעלומה באינדונזיה: עצם בלתי מזוהה נמצא במטע דקלים במחוז מרכז קלימנטן, לאחר דיווחים על רעש חריג שנשמע בשמיים (חדשות בעולם)דני שפיץ
מאמצי התיווך מול איראן קורסים - בשל התנאים הקשיחים שהציבה | "הסבירות להסלמה גבוה מאוד"
ההצהרות היוצאות מטהראן בימים האחרונים מעידות על פערים תהומיים וחוסר אמון מוחלט בממשל | גם הביקור של מפקד צבא פקיסטן בטהראן עם הצעת פשרה לא הניב פריצת דרך בין הצדדים • איראן דורשת 7 תנאים קשיחים מארה"ב | "הסבירות לחזרה להסלמה גבוהה מאוד", מסר חוקר בכיר (גיאופוליטיקה)ב. ניסני
ההצבעה בבחירות התחילה בצה"ל: 850 קלפיות נפרסו מהחרמון ועד אילת
יותר מ-850 קלפיות צבאיות נפרסו בכל הגזרות • המשימה: לאפשר לכל משרת לממש את זכות ההצבעה | ההצבעה תימשך מהיום כאמור ועד יום הבחירות (חדשות בארץ)ב. ניסני
כוחות צה"ל פשטו על כפר דיר ג'ריר למניעת אירוע פרובוקציה
כוחות צה"ל פשטו על הכפר דיר ג'ריר שבנפת ראמאללה במטרה למנוע אירוע פרובוקציה שתוכנן על ידי הרש"פ. לפי הדיווחים, הרשות הפלסטינית תכננה לארגן אירוע חיכוך סביב מסיק זיתים בכפר, בהשתתפות מתנדבים בינלאומיים.קובי אטינגר