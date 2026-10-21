המנדט שלא חייבים לקבל, הוא של רשימות קטנות בגוש הימין שכרגע רק שורפות קולות | ומה הפתרון? לפעמים צריך להוריד את האגו ולהניח את הראש בצד כדי להביא תוצאה שתהיה הרבה יותר טובה מאפס-תוצאה | עם קצת התגמשות מול נתונים בשטח, הכול יכול להיראות אחרת בבוקר שאחרי הבחירות | טור מהדהד (דעות)

ישראל פלר