מבזקים נוספים
"השקרים שמפיץ בן גביר ראויים לכל גינוי": ברדוגו יצא למתקפה חריפה
הפרשן הפוליטי הכחיש דיווחים על ישיבה משותפת עם איזנקוט • "הקניבליזציה בגוש הימין ראויה לגינוי" | העימות שמחריף (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
תעלומה בלב מטע הדקלים: גוף ענק ומוזר צנח משום מקום
תעלומה באינדונזיה: עצם בלתי מזוהה נמצא במטע דקלים במחוז מרכז קלימנטן, לאחר דיווחים על רעש חריג שנשמע בשמיים (חדשות בעולם)דני שפיץ
ההצבעה בבחירות התחילה בצה"ל: 850 קלפיות נפרסו מהחרמון ועד אילת
יותר מ-850 קלפיות צבאיות נפרסו בכל הגזרות • המשימה: לאפשר לכל משרת לממש את זכות ההצבעה | ההצבעה תימשך מהיום כאמור ועד יום הבחירות (חדשות בארץ)ב. ניסני
כוחות צה"ל פשטו על כפר דיר ג'ריר למניעת אירוע פרובוקציה
כוחות צה"ל פשטו על הכפר דיר ג'ריר שבנפת ראמאללה במטרה למנוע אירוע פרובוקציה שתוכנן על ידי הרש"פ. לפי הדיווחים, הרשות הפלסטינית תכננה לארגן אירוע חיכוך סביב מסיק זיתים בכפר, בהשתתפות מתנדבים בינלאומיים.קובי אטינגר
יחידת הגדעונים עצרה פעיל ג'יהאד אסלאמי בבית לחם
לוחמי יחידת הגדעונים של להב 433 עצרו השבוע בבית לחם פעיל בכיר בארגון הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, בן 48, המשמש כנהג מונית. הפעילות בוצעה בהובלת חטמ"ר עציון ובשיתוף השב"כ. החשוד עסק לאחרונה בשיקום תשתיות הארגון בגזרה, מעורבות בכוונות חוץ ובהעברת כספי טרור. כוח מסתערבים וכוח טקטי סגרו על החשוד והכניסו אותו לרכב תוך שניות ספורות. הוא הועבר להמשך חקירה בשב"כ.קובי רוזן
ועדת הצוללות זימנה את נתניהו, זמיר וריבלין להעיד בדלתיים סגורות
ועדת הצוללות זימנה את ראש הממשלה נתניהו, רמטכ"ל לשעבר זמיר והנשיא לשעבר ריבלין להעיד בדלתיים סגורות החל מנובמבר. הזימון נעשה במסגרת שלב בירור האזהרות האישיות בפרשת הצוללות.כיכר השבת
מקרון מהסס - האישה החזקה של איטליה הכריזה מלחמה: החוקים הדרמטיים שאושרו בצו מהיר
אחרי סוף שבוע של מהומות, ממשלת איטליה מאשרת חבילת חוקים מחמירה נגד אלימות והרס, כולל קנסות של עד 20 אלף אירו, אחריות כספית של הורים לנזקי ילדיהם והצבת 500 חיילים נוספים במילאנו | בצרפת, לעומת זאת, התגובה הפוליטית לאירועים האלימים עדיין מעוררת סימני שאלה (בעולם)כיכר השבת
תתאחדו - כן, אפילו עכשיו
המנדט שלא חייבים לקבל, הוא של רשימות קטנות בגוש הימין שכרגע רק שורפות קולות | ומה הפתרון? לפעמים צריך להוריד את האגו ולהניח את הראש בצד כדי להביא תוצאה שתהיה הרבה יותר טובה מאפס-תוצאה | עם קצת התגמשות מול נתונים בשטח, הכול יכול להיראות אחרת בבוקר שאחרי הבחירות | טור מהדהד (דעות)ישראל פלר