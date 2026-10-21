צה"ל ושב"כ חיסלו השבוע בתקיפה במרחב עזה את מוסא עבד מחמד חמודה, מחבל נוח'בה בחמאס שלקח חלק בתכנון פיגוע השלכת המטען בו נהרגו ארבעה לוחמי צוות טנק מגדוד 52 ב-8 בספטמבר 2025: סגן מתן אברמוביץ, סמל עמית אריה רגב, סמ"ר אורי למד וסמל גדי כוטל ז"ל. המחבל פעל באופן שיטתי נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה לאורך המלחמה, וקידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. חטיבת האש 215 חיסלה את המחבל מהאוויר להסרת האיום.

ב. ניסני