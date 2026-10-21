האם אפשר להיות חרדי, מודרני, לשרת בצה"ל ולהישמע לגדולי ישראל? מדוע הוקמה מפלגת "הציבור החרדי", ומה באמת קורה מאחורי הקלעים מול הלחצים הגדולים? | בריאיון בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, חושף הרב יהושע פפר רב מפלגת 'הציבור החרדי', את האמת על משבר הייצוג, האיומים על מצביעי הימין, והשירות הקרבי במדי צה"ל ששינה את חייו ללא היכר (כיכר FM)

אלי גוטהלף