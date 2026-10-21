מבזקים נוספים
ישראל עוקבת אחריכם: המדינה שאסרה על שרים להשתמש בווייז
ההחלטה החריגה שהתקבלה במדינה מוסלמית מעוררת שאלות על אחת האפליקציות הפופולריות בעולם (חדשות בעולם)דני שפיץ
מנהל אגף הביטחון בעיר כתב: "החרדים הם איום גדול יותר ממדינה פלשתינית"
ארז גז, מנהל אגף הביטחון בעיריית שדרות, פרסם אמירות חריפות נגד הציבור החרדי • לאחר הסערה והקריאות לפטרו, הבהיר והתנצל: "נכתבו על ידי ניסוחים שלא היו צריכים להיכתב" (חדשות)קובי ישראל
ב-30 שניות הביתה: הפתרון המטורף בגרמניה שהחליף את האוטובוס במגלשת ענק
במקום להמתין לאוטובוס או להיתקע בפקקים עם ההורים, תלמידי העיירה קאלו שבגרמניה מדלגים על הדרך המפותלת ונעלמים בתוך צינור מתכת ענקי – שמביא אותם מבית הספר ישר למרכז העיר במהירות של 35 קמ"ש (מעניין)ישראל גראדווהל
"רבנים מפחדים": הרב של מפלגת 'הציבור החרדי' על שריפת הקולות לימין והדרמות מאחורי הקלעים
האם אפשר להיות חרדי, מודרני, לשרת בצה"ל ולהישמע לגדולי ישראל? מדוע הוקמה מפלגת "הציבור החרדי", ומה באמת קורה מאחורי הקלעים מול הלחצים הגדולים? | בריאיון בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, חושף הרב יהושע פפר רב מפלגת 'הציבור החרדי', את האמת על משבר הייצוג, האיומים על מצביעי הימין, והשירות הקרבי במדי צה"ל ששינה את חייו ללא היכר (כיכר FM)אלי גוטהלף
בן גביר הפיץ סרטוני AI שהקפיצו את משרד החוץ הצרפתי - כך הם הגיבו | צפו
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הפיץ סרטון AI בו הוא מעביר את המסר לצרפת: קיבלתם מה שרציתם, מדינה פלסטינית... בפריז | משרד החוץ הצרפתי מיהר להגיב (חדשות)ישראל גראדווהל
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (כיכר FM)כיכר השבת
פועל בן 26 נפצע בינוני מזרוע מנוף בטייבה
פועל כבן 26 נפצע בינוני בתאונת עבודה באיזור התעשייה בטייבה. לפי עדי ראייה, הוא נפגע בגב מזרוע של מנוף משאית. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה והוא פונה לבית החולים מאיר.קובי רוזן
גבר בן 29 נפצע קשה באירוע אלימות סמוך למחסום שועפט
גבר כבן 29 נפצע הבוקר (10:03) באירוע אלימות סמוך למחסום שועפט בירושלים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שערי צדק במצב קשה, כשהוא סובל מפציעה חודרת.קובי רוזן