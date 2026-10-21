פועל בן 50 נהרג מנפילה באתר בנייה בבית ג'ן

בהתייצבה בפני הדיינים, לא לפני שעברה תהליך חילוץ דרמטי בידי טובי כוחות המקצוע של יד לאחים, הרכינה אסתר את ראשה ודיברה בכאב על רצונה העז לשוב אל צור מחצבתה ואל דת אבותיה | יד לאחים: "הסיפור קורע הלב הזה ממחיש את המוטו שלנו: לעולם לא מאוחר ולא מוותרים על אף יהודי" (חרדים)

אסף מגידו